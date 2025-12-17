English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • உடலில் நடக்கும் மாயாஜாலம்: தினமும் இதை உட்கொண்டால் போதும்

உடலில் நடக்கும் மாயாஜாலம்: தினமும் இதை உட்கொண்டால் போதும்

Health Benefits of Lemon: எலுமிச்சை ஒரு சிறிய கனி என்றாலும், அதில் பொதிந்துள்ள மருத்துவ குணங்கள் ஈடுஇணையற்றவை. நம் உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் ஏராளமான சத்துக்கள் இதில் அடங்கியுள்ளன. எலுமிச்சையைப் பயன்படுத்துவதால் நமக்குக் கிடைக்கும் 7 மிக முக்கியமான நன்மைகளை இந்தப் பதிவில் விரிவாகக் காண்போம்.

எலுமிச்சை நம் சமையலறையில் காணப்படும் ஒரு பொதுவான பழ வகையாகும். உணவுப் பொருட்களின் சுவையை அதிகரிக்க எலுமிச்சை சாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது. எலுமிச்சை பல பானங்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் வைட்டமின் சி மற்றும் சிட்ரிக் அமிலம் நிறைந்துள்ளது. 
அன்றாட உணவில் எலுமிச்சையைச் சேர்த்துக் கொள்வது இரத்த அழுத்தப் பிரச்சினைகளைக் கட்டுப்படுத்த பெரிதும் உதவும். குறிப்பாக, உயர் இரத்த அழுத்தத்தால் அவதிப்படுபவர்கள் எலுமிச்சை நீரைக் குடிப்பது நல்லது. எலுமிச்சையில் உள்ள வைட்டமின் C, பொட்டாசியம் மற்றும் கால்சியம் போன்ற அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் இரத்த அழுத்தத்தைச் சீராக வைக்க உதவுகின்றன.

சிட்ரஸ் பழங்களில் உள்ள ஃபிளாவனாய்டுகள் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்கும் ஆற்றல் கொண்டவை. குறிப்பாக, எலுமிச்சை போன்ற சிட்ரஸ் பழங்களை அன்றாடம் உணவில் சேர்த்துக்கொள்பவர்களுக்கு, பக்கவாதம் ஏற்படும் வாய்ப்பு 19% வரை குறைவதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

ஆரோக்கியமான மற்றும் பொலிவான சருமத்திற்கு வைட்டமின் C மிகவும் இன்றியமையாதது. எலுமிச்சையில் இந்தச் சத்து அதிக அளவில் உள்ளதால், இது சருமத்தைச் சேதமடையாமல் பாதுகாப்பதோடு, சருமத்தின் ஆரோக்கியத்தையும் இயற்கையாகவே மேம்படுத்துகிறது.

எலுமிச்சையில் நிறைந்துள்ள வைட்டமின் C, உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலிமைப்படுத்துகிறது. இதன் மூலம் நோய்த்தொற்றுகள் நம்மைத் தாக்காமல் பாதுகாப்பதோடு, ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்த உதவுகிறது.

செரிமானத்தை மேம்படுத்த காலையில் வெறும் வயிற்றில் எலுமிச்சை நீரைக் குடிப்பது அவசியமாகும். எலுமிச்சை குடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருப்பதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இது ஒட்டுமொத்த குடல் ஆரோக்கியத்தையும் சீராகப் பராமரிக்க உதவுகிறது.

ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் வெறும் வயிற்றில் வெதுவெதுப்பான எலுமிச்சை நீரைக் குடிப்பது, உடல் எடையை விரைவாகக் குறைக்க உதவும் ஒரு சிறந்த வழியாகும்.

தினமும் எலுமிச்சை சாறு பருகுவது, உங்கள் உடலை நாள் முழுவதும் மிகுந்த புத்துணர்ச்சியுடனும் சுறுசுறுப்புடனும் வைத்திருக்க உதவும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

