சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம் ஆரம்பம்... வெற்றியின் உச்சம் தொடுவார்கள்

Sukran Peyarchi: சுக்கிரன் நேற்று கடக ராசியில் பெயர்ச்சி ஆனார். இதனால் சில ராசிகளின் வாழ்க்கை பொற்காலமாய் ஜொலிக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Sukran Peyarchi Palangal: சுக்கிரன் அறிவாற்றல், அழகு, உலக இன்பம், பேச்சாற்றல், செல்வம், திறமை, ஆடம்பரம், செழிப்பு, திருமண வாழ்க்கை, குழந்தைகள், வசீகரம் ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக உள்ளார். நேற்று கடக ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி நடந்துள்ளது. சுக்கிரன் பெயர்ச்சி பலன்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
அனைத்து கிரகங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் தங்கள் ராசியை மாற்றுகின்றன. இந்த மாற்றம் கிரக பெயர்ச்சி என அழைக்கப்படுகின்றது.
இன்பம், ஆடம்பரம், அன்பு, அழகு, வெற்றி ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக கருதப்படும் சுக்கிரன் நேற்று, அதாவது, ஆகஸ்ட் 21 வியாழக்கிழமை தனது ராசியை மாற்றினார். சுக்கிரன் பெயர்ச்சி கடக ராசியில் நடந்துள்ளது.
சுக்கிர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகப்படியான நன்மைகள் நடக்கும். இவர்களுக்கு இந்த நேரம் பொற்காலமாய் ஜொலிக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி நல்லதாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில், வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். மேஷ ராசிக்காரர்கள் நிதி நன்மைகளைப் பெறுவார்கள். மேலும் இந்த நேரம் புதிய வேலைகளைத் தொடங்குவதற்கும் ஏற்றதாக இருக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். வாழ்க்கையில் மகிழ்சியும் அமைதியும் இருக்கும். வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் காணலாம்.
ரிஷபம்: சுக்கிரன் பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் சாதமகான நன்மைகளை கொண்டு வரும். வியாபாரத்தில் வெற்றி உண்டாகும். முன்பு செய்த முதலீடுகளால் இப்போது லாபம் கிடைக்கும். நிதி நிலை முன்னேறும். வாழ்க்கையில் புதிய உச்சங்களை தொடுவீர்கள்.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரன் பெயர்க்கி சாதமான பலன்களை அளிக்கும். நிதி நிலை மேன்மையடையும். பண வரவு அதிகமாகும். இந்த நேரத்தில், பண ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம். நிதி சிக்கல்கள் முடிவடையும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடனான உங்கள் உறவு நன்றாக இருக்கும். வாழ்க்கை வேகம் பெறும், தடைகள் நீங்கும்.
கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிரனின் ராசி மாற்றம் நல்ல பலன்களைத் தரும். இந்த நேரத்தில், கடக ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கும். திருமணத்திற்காக காத்திருக்கும் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு திருமணம் நடக்கும். நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் நிறைவடையும்.
தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அதிக பலனளிக்கும். இந்த நேரத்தில், தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்ப உறவுகளில் இனிமை இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் அனைத்தும் வெற்றிகரமாக நிறைவடையும். வாழ்க்கை வேகம் பெறும். வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் நிலைத்திருக்கும்.
வாழ்வில் அனைத்து விதமான செல்வங்களைப் பெறவும், கல்வி, அறிவாற்றல், பேச்சாற்றல் ஆகியவற்றில் சிறந்து விளங்கவும், பல துறைகளில் வெற்றிகளைக் குவிக்கவும் உதவும் சுக்கிரன் அருள் பெற, ‘ஹிமகுந்த ம்ருணாலாபம் தைத்யானாம் பரமம் குரும் ஸர்வ சாஸ்த்ர ப்ரவக்தாரம் பார்க்கவம் ப்ரணமாம்யஹம்’ என்ற ஸ்தோத்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்வது நல்லது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.