தை 2, மாட்டுப் பொங்கல் ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாள்...?

Today Horoscope January 16: தை மாதம் 2ஆம் நாளான இன்று (ஜன. 16) 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் எப்படி இருக்கும், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் காணலாம்.
Today Horoscope January 16: இன்று தை மாதம், 2ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை (ஜன. 16) விசுவாசுவ வருடம். சுபமான அபிஜித் காலம் - மதியம் 12:06 – மதியம் 12:52, அமிர்த காலம் - நள்ளிரவு 1:13 முதல் நள்ளிரவு 2:59 வரை, பிரம்மா முகூர்த்தம் - அதிகாலை 05:06 முதல் அதிகாலை 05:54 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - காலை 11:02 முதல் மதியம் 12:29 வரை; எமகண்டம் - மதியம் 3:23 முதல் மாலை 4:49 வரை; குளிகை - காலை 8:08 முதல் காலை 9:35; துரமுஹுர்த்தம் - காலை 9:01 முதல் காலை 9:47 மணி வரை, மதியம் 12:52 மணிமுதல் மதியம் 1:38; தியாஜ்யம் - மதியம் 2:35 மணிமுதல் மாலை 4:21 வரை, அதிகாலை 6:25 மணிமுதல் காலை 8:11 மணிவரை. சூரியோதயம் - காலை 6:42 சூரியஸ்தமம் - மாலை 6:16. சூலம் - மேற்கு, பரிகாரம் - வெல்லம். இன்று கீழ் நோக்கு நாள் மற்றும் தேய்பிறை ஆகும். 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலனை இங்கு பார்க்கலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
மேஷம்: சேமிப்பு தொடர்பான சிந்தனைகள் மேம்படும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். எதிர்பாராத சில அலைச்சல் மூலம் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். உறவினர்களிடத்தில் புரிதல் உண்டாகும். வாக்குறுதிகள் அளிக்கும் போது சிந்தித்து செயல்படவும். ஆராய்ச்சி சிந்தனைகள் மனதில் அதிகரிக்கும். விளையாட்டு செயல்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பெருமை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் அஸ்வினி : ஆதரவான நாள். பரணி : புரிதல் உண்டாகும். கிருத்திகை : ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
ரிஷபம்: நினைத்த பணிகள் முடிவதில் தாமதம் உண்டாகும். சிறு தூர பயணங்களால் அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். பெரியோர்கள் இடத்தில் பொறுமை காக்கவும். கணவன் மனைவிக்கிடையே விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும். கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனத்துடன் இருக்கவும். புதிய நபர்களின் அறிமுகங்கள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். குழப்பம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம் கிருத்திகை : அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். ரோகிணி : விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும். மிருகசீரிஷம் : மாற்றம் ஏற்படும்.
மிதுனம்: உங்கள் மீதான எண்ணங்களில் மாற்றம் ஏற்படும். தந்தை வழியில் ஆதரவுகள் ஏற்படும். விருப்பமான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். கல்வியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். செயல்பாடுகளில் இருந்த சோர்வுகள் விலகும். மக்கள் தொடர்பு பணிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். பங்குதாரர்களால் ஆதாயம் உண்டாகும். புகழ் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் நீல நிறம் மிருகசீரிஷம் : மாற்றம் ஏற்படும். திருவாதிரை : முன்னேற்றம் ஏற்படும். புனர்பூசம் : ஆதாயம் உண்டாகும்.
கடகம்: மூத்த சகோதரர்கள் வழியில் விரயங்கள் ஏற்படும். பணி மாற்றம் சார்ந்த எண்ணம் மேம்படும். கட்டிட பணியாளர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். கடன் செயல்களில் ஆலோசனை பெற்று முடிவு எடுக்கவும். உறவினர்களால் நன்மை உண்டாகும். உயர் அதிகாரிகள் இடத்தில் கவனம் வேண்டும். சிந்தனைகளில் இருந்த சஞ்சலம் விலகும். துணிவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம் புனர்பூசம் : விரயங்கள் ஏற்படும். பூசம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ஆயில்யம் : சஞ்சலம் விலகும்.
சிம்மம்: அதிரடியாக செயல்பட்டு இழுபறியான பணிகளை முடிப்பீர்கள். அரசாங்க காரியங்களில் அலைச்சல் ஏற்படும். கலை பொருட்கள் மீது ஒருவிதமான ஆர்வம் ஏற்படும். புதுமையான விஷயங்களில் கவனம் உண்டாகும். நீண்ட நாள் பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறும். பிள்ளைகளால் ஆதாயம் உண்டாகும். சிக்கனமாக செயல்படுவது நெருக்கடிகளை தவிர்க்கும். முயற்சி மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் நிறம் மகம் : அலைச்சல் ஏற்படும். பூரம் : கவனம் உண்டாகும். உத்திரம் : ஆதாயம் உண்டாகும்.
கன்னி: எதிலும் தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். கல்வியில் சில மாற்றமான சூழல் அமையும். மறதி சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறையும். தாய் வழியில் சில நெருக்கடிகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். கடன் பிரச்சனைகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும். வியாபாரத்தில் மேன்மை உண்டாகும். மனை விருத்திக்கான முயற்சிகள் கைகூடிவரும். உறுதி மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் உத்திரம் : மாற்றமான நாள். அஸ்தம் : நெருக்கடிகள் நீங்கும். சித்திரை : முயற்சிகள் கைகூடிவரும்.
துலாம்: பொருளாதார தொடர்பான நெருக்கடிகள் குறையும். மனதளவில் புதிய நம்பிக்கை உருவாகும். ஆரோக்கிய பாதிப்புகள் விலகும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஒத்துழைப்பாக இருப்பார்கள். எதிலும் படபடப்பு இன்றி செயல்படவும். நண்பர்களிடத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். இறை வழிபாட்டில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். கடன் சார்ந்த சில உதவிகள் கிடைக்கும். எதிர்ப்பு விலகும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் சித்திரை : நெருக்கடிகள் குறையும். சுவாதி : ஒத்துழைப்பான நாள். விசாகம் : உதவிகள் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: வியாபாரத்தில் லாபகரமான சூழல் அமையும். உறவினர்கள் வழியில் சுபசெய்திகள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் பணவரவு சிறப்பாக இருக்கும். நண்பர்களால் அனுகூலம் கிடைக்கும். குடும்ப பெரியோர்கள் இடத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். மனதில் இருந்த குழப்பம் விலகும். உத்தியோக பணிகளில் பொறுப்புகள் குறையும். தனம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் விசாகம் : லாபகரமான நாள். அனுஷம் : அனுகூலம் கிடைக்கும். கேட்டை : பொறுப்புகள் குறையும்.
தனுசு: தொழில் சார்ந்த எண்ணங்கள் மேம்படும். உயர் அதிகாரிகள் இடத்தில் அனுசரித்துச் செல்லவும். உடன் இருப்பவர்களால் மனதளவில் மாற்றம் ஏற்படும். சமூக நிகழ்வுகளால் மனதளவில் மாற்றம் உருவாகும். எதிலும் பொறுமையை கடைபிடிப்பது உயர்வை தரும். அரசு காரியங்களில் பொறுமை வேண்டும். நிறைவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம் மூலம் : அனுசரித்துச் செல்லவும். பூராடம் : மாற்றம் உருவாகும். உத்திராடம் : பொறுமை வேண்டும்.
மகரம்: வியாபார பணிகளில் பொறுமையுடன் செயல்படவும். தம்பதிகளுக்குள் அனுசரித்து செல்லவும். எதிர்பாராத சில பயணங்கள் மூலம் புதிய அனுபவங்கள் ஏற்படும். வழக்கு தொடர்பான செயல்பாடுகளில் திருப்பமான சூழல் ஏற்படும். கடன் சார்ந்த செயல்களில் சிந்தித்து செய்லபடவும். பிறமொழி பேசும் மக்களின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். பரிசு கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் உத்திராடம் : பொறுமையுடன் செயல்படவும். திருவோணம் : அனுபவங்கள் ஏற்படும். அவிட்டம் : ஆதரவுகள் கிடைக்கும்.
கும்பம்: குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் சிறு சிறு விவாதங்களை தோன்றி மறையும். விலை உயர்ந்த பொருட்களில் கவனம் வேண்டும். புதிய முயற்சிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். வியாபாரத்தில் வரவுகள் மேம்படும். புதிய தொழில்நுட்ப கருவிகளால் மாற்றமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். எழுத்து சார்ந்த துறைகளில் புதிய அனுபவம் பிறக்கும். பொறுமை வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம் அவிட்டம் : வாதங்கள் மறையும். சதயம் : சிந்தித்து செயல்படவும். பூரட்டாதி : அனுபவம் பிறக்கும்.
மீனம்: திறமைகளை வெளிப்படுத்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சிறு தூர பயணம் மூலம் மனதில் மாற்றம் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். சக ஊழியர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். மாமனார் வழியில் ஒத்துழைப்புகள் ஏற்படும். அரசு சார்ந்த நிலைப்பாடுகளை புரிந்து கொள்வீர்கள். சகோதரர்கள் வழியில் அனுசரித்து செல்லவும். பாராட்டு கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிகப்பு நிறம் பூரட்டாதி : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உத்திரட்டாதி : முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். ரேவதி : அனுசரித்து செல்லவும்.