தினசரி ராசிபலன்: மே 19 - இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு லாபகரமான நாள்...?

Written BySudharsan GUpdated bySudharsan G
Published: May 19, 2026, 05:55 AM IST|Updated: May 19, 2026, 05:59 AM IST

May 19 Today Rasipalan: வைகாசி மாதம் 5ஆம் நாளான இன்று (மே 19), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் விரிவாக காணலாம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

மேஷம்: மறைமுக எதிர்ப்புகளை அறிந்துகொள்வீர்கள். வெளியூர் தொடர்பான பயண செயல்பாடுகளில் மாற்றங்கள் காணப்படும். இயந்திரம் தொடர்பான பணிகளில் புதிய ஒப்பந்தம் சாதகமாகும். எந்த ஒரு சூழ்நிலையை சமாளிக்க முடியும் என்ற தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வீட்டிற்கு தேவையான புதிய பொருட்களை வாங்குவீர்கள். பாகப்பிரிவினை தொடர்பான எண்ணங்கள் ஈடேறும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம் அஸ்வினி : மாற்றங்கள் ஏற்படும். பரணி : தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். கிருத்திகை : எண்ணங்கள் ஈடேறும்.

ரிஷபம்: உத்தியோக ரீதியான வெளிவட்டார நட்புகள் அதிகரிக்கும். பார்வை தொடர்பான இன்னல்கள் குறையும். கணவன் மனைவிக்கிடையே புரிதல் உண்டாகும். மற்றவர்களின் தேவைகளை அறிந்து நிறைவேற்றுவீர்கள். துரிதமான செயல்பாடுகள் மூலம் எண்ணங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்வீர்கள். பேச்சுகள் மூலம் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை நிறம் கிருத்திகை : நட்புகள் அதிகரிக்கும். ரோகிணி : புரிதல் உண்டாகும். மிருகசீரிஷம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

மிதுனம்: பெற்றோர் வழியில் அனுசரித்து செல்லவும். விதண்டாவாத பேச்சுகளை தவிர்க்கவும். கல்வியில் ஏற்ற இறக்கமான சூழல் உண்டாகும். நண்பர்களிடம் எதிர்பார்த்த சில உதவிகள் தாமதமாகும். புதிய முயற்சிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். அக்கம் பக்கம் இருப்பவர்களிடம் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். உயர் அதிகாரிகளிடம் விவேகத்துடன் செயல்படவும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளி நிறம் மிருகசீரிஷம் : அனுசரித்து செல்லவும். திருவாதிரை : உதவிகள் தாமதமாகும். புனர்பூசம் : விவேகத்துடன் செயல்படவும்.

கடகம்: சுற்றி இருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் உண்டாகும். மனதில் இனம் புரியாத சிந்தனைகள் மூலம் குழப்பங்கள் தோன்றும். தம்பதிகளுக்குள் அனுசரித்து செல்லவும். வாக்குறுதிகள் அளிப்பதை தவிர்க்கவும். தவறிய சில பொருட்கள் பற்றிய தகவல்கள் கிடைக்கும். உயர்கல்வி ரீதியான பயணங்கள் உண்டாகும். வியாபார அபிவிருத்தி உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் புனர்பூசம் : புரிதல்கள் உண்டாகும். பூசம் : அனுசரித்து செல்லவும். ஆயில்யம் : அபிவிருத்தி உண்டாகும்.

சிம்மம்: எதிலும் தனித்தன்மையுடன் செயல்படுவீர்கள். உடன்பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். சமூகப் பணிகளில் ஆர்வம் உண்டாகும். செயல்பாடுகளில் இருந்து வந்த சோர்வுகள் குறையும். சேமிப்பு சார்ந்த சிந்தனைகள் மேம்படும். நெருக்கமானவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். வியாபாரம் நிமித்தமான உதவிகள் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் மகம் : ஆதரவான நாள். பூரம் : சோர்வுகள் குறையும். உத்திரம் : உதவிகள் கிடைக்கும்.

கன்னி: உடன்பிறந்தவர்களிடம் அனுசரித்து செல்லவும். மனதிற்கு பிடித்த பொருட்களை வாங்குவீர்கள். வெளிவட்டார தொடர்புகள் அதிகரிக்கும். கோபமான பேச்சுக்களை குறைத்துக் கொள்வது நல்லது. இனம் புரியாத சிந்தனைகளால் மனப்போராட்டம் மேம்படும். வியாபார வளர்ச்சிக்கான முயற்சிகள் அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் உத்திரம் : அனுசரித்து செல்லவும். அஸ்தம் : பேச்சுக்களில் கவனம். சித்திரை : முயற்சிகள் அதிகரிக்கும்.

துலாம்: திட்டமிட்ட காரியங்களில் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும். எதிர்பாலின மக்களால் நன்மை உண்டாகும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஒத்துழைப்பாக இருப்பார்கள். உத்தியோகத்தில் உயர்வான சூழல் ஏற்படும். புதிய துறை சார்ந்த எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும். தர்ம காரியங்களில் ஈடுபாடு ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் சித்திரை : சாதகமான நாள். சுவாதி : உயர்வு உண்டாகும். விசாகம் : ஈடுபாடு ஏற்படும்.

விருச்சிகம்: சமூகப் பணிகளில் விவேகம் வேண்டும். உத்தியோகப் பணிகளில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். வியாபார பணிகளில் அழுத்தங்கள் அதிகரிக்கும். புதிய கொள்முதல்களில் கவனம் வேண்டும். அக்கம் பக்கம் இருப்பவர்களிடம் அனுசரித்து செல்லவும். சமூகப் பணிகளில் விவேகத்துடன் செயல்படவும். அரசு சார்ந்த செயல்களில் பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் பச்சை நிறம் விசாகம் : விவேகம் வேண்டும். அனுஷம் : கவனம் வேண்டும். கேட்டை : பொறுமை வேண்டும்.

தனுசு: சில முடிவுகளை தன்னம்பிக்கையுடன் எடுப்பீர்கள். தேவைக்கு உகந்த வரவுகள் கிடைக்கும். உங்கள் கருத்துக்களுக்கு மதிப்புகள் உயரும். நண்பர்கள் வழியில் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். தொழில் ரீதியான இழுபறியான வரவுகள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சுபசெலவுகள் உண்டாகும். சகோதரிகள் மூலம் அனுகூலம் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் மூலம் : வரவுகள் கிடைக்கும். பூராடம் : ஆதரவுகள் கிடைக்கும். உத்திராடம் : அனுகூலம் கிடைக்கும்.

மகரம்: அலுவலகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். வியாபாரம் ரீதியான பிரச்சனைகளில் தெளிவுகள் பிறக்கும். வழக்குகளில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். எதிர்பார்த்த சில வேலைகள் சாதகமாகும். தன வரவுகள் மேம்படும். புதிய வாகனம் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் அமையும். அரசால் ஆதாயம் ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம் உத்திராடம் : ஆதரவுகள் கிடைக்கும். திருவோணம் : மாற்றங்கள் ஏற்படும். அவிட்டம் : ஆதாயம் ஏற்படும்.

கும்பம்: சேமிப்பு குறித்த சிந்தனைகள் மேம்படும். வெளியூர் பயணம் சார்ந்த செயல்களில் கவனம் வேண்டும். உடன்பிறந்தவர்களின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். வியாபார நிமித்தமான முயற்சிகள் கைகூடும். பொருளாதாரத்தில் ஏற்ற இறக்கமான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். வியாபார பணிகளில் கூடுதல் லாபங்கள் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் அவிட்டம் : செயல்களில் கவனம் சதயம் : முயற்சிகள் கைகூடும். பூரட்டாதி : லாபகரமான நாள்.

மீனம்: பெரியோர்களின் கருத்துக்களால் மனதில் மாற்றம் பிறக்கும். புதிய முயற்சிகளில் சிந்தித்து செயல்படுவீர்கள். மக்கள் பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு மேன்மை ஏற்படும். முக்கிய பிரமுகர்களின் அறிமுகமும் ஆதாயமும் கிடைக்கும். தாய் வழி உறவுகளால் மகிழ்ச்சியான சூழல் ஏற்படும். உடன் இருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் மேம்படும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் மஞ்சள் நிறம் பூரட்டாதி : மாற்றம் பிறக்கும். உத்திரட்டாதி : மேன்மை ஏற்படும். ரேவதி : புரிதல்கள் மேம்படும்.

Tamil Nadu News LIVE : பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு; அதிமுக மா.செ கூட்டம்; கனமழை எச்சரிக்கை

