சொத்து யோகம்.. பதவி உயர்வு! மே மாதம் இந்த 3 ராசிகளின் தலையெழுத்து மாறப்போகுது

மே மாதம் நடக்கும் கிரக மாற்றத்தால், மூன்று ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கின்றனர். 

 

மே மாதத்தில் பெரும்பாலான கிரகங்கள் தங்களின் நிலையை மாற்ற இருக்கின்றன. இந்த கிரக மாற்றங்கள் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும், குறிப்பாக மேஷம், மிதுனம், மகரம் ஆகிய 3 ராசிகளில் மட்டும் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. 

 
ஜோதிடத்தில், 2026 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் மிகவும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. காரணம், இந்த மே மாதத்தில் பெரும்பாலான கிரகங்கள் தங்களின் நிலையை மாற்றிக்கொள்கின்றன.   

அதாவது மே மாதத்தில் முதல் நாள் 1 ஆம் தேதி புதன் மேஷ ராசியில் அஸ்தமனமாகிறார். அதன்பின் மே 15 ஆம் தேதி ரிஷப ராசிக்கு நகர்ந்து 25 ஆம் தேதி உதயமாகிறது. இதற்கிடையில் மே 11 செவ்வாய் மேஷ ராசிக்கு மாறுகிறது. மே 15 அன்று சூரியன் ரிஷ ராசிக்கு மாறுகிறார். மேலும், சந்திரன் மே மாதத்தில் 13 முறை தனது ராசியை மாற்றுகிறார்.   

இந்த நிலையில், இந்த கிரக மாற்றங்களால் 3 ராசிக்காரர்கள் தங்களின் வாழ்க்கையில் அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கின்றனர். குறிப்பாக அவர்கள் பொருளாதார ரீதியான முன்னேற்றத்தை அடைய இருக்கின்றனர்.   

மேஷம் (Aries): மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மே மாதம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கப்போகிறது. அவர்கள் புது சொத்து, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு கடந்த காலத்தை காட்டிலும் அதிக லாபம் இருக்கும். நினைத்த இலக்கை எட்ட முடியும். உங்களை பற்றி பலருக்கு இருந்த தவறான எண்ணங்கள் முடிவுக்கு வரும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல சம்பளத்துடன் கூடிய வேலை கிடைக்கும்.   

மிதுனம் (Gemini): மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மே மாதத்தில் எதிர்பாராத பல நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட காலம் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் மாற்றங்கள் ஏற்படும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். இதுவரை இருந்த பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும். சமூகத்தில் நல்ல பெயர் கிடைக்கும். மேலும், நல்ல வாய்ப்புகள் வரும். அதனை சரியாக பயன்படுத்திக்கொள்ளும் பட்சத்தில், நல்ல பலன்களை அனுபவிக்கலாம்.   

மகரம் (Capricorn): மகர ராசிக்காரர்களுக்கு மே மாதம் அற்புதமாக இருக்கப்போகிறது. இந்த மாதத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை திறம்பட சமாளிப்பீர்கள். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். குடும்பத்துடன் அதிக நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். வேலை இடத்தில் பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. மேலும், தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கும் இந்த காலகட்டம் சிறந்ததாக இருக்கிறது.   

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.  

