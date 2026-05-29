  • /இன்றைய ராசிபலன் மே 29 வெள்ளி - மேஷம் முதல் மீனம் வரை

இன்றைய ராசிபலன் மே 29 வெள்ளி - மேஷம் முதல் மீனம் வரை

Written ByKarthikeyan SekarUpdated byKarthikeyan Sekar
Published: May 29, 2026, 05:52 AM IST|Updated: May 29, 2026, 06:06 AM IST

இன்றைய ராசிபலன் மே 29 வெள்ளிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை எந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

மேஷம்

மேஷம் (Mesham) - இன்று உங்களுக்குப் பணவரத்து திருப்திகரமாக இருக்கும். சாமர்த்தியமான பேச்சின் மூலம் நீண்ட நாட்களாகத் தங்கியிருந்த காரியங்களைச் வெற்றிகரமாகச் செய்து முடிப்பீர்கள். பிள்ளைகள் உங்களது கருத்துக்களைக் கேட்டு அதன்படி நடப்பது மனதுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும்.

 

ரிஷபம்

ரிஷபம் (Rishabam) - தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய திட்டங்களைச் செயல்படுத்த நற்போக்கான நாள். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். வெளியூர் பயணங்களால் ஆதாயம் உண்டு.

 

மிதுனம்

மிதுனம் (Mithunam) - இன்று எதிலும் சற்றே விழிப்புடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். வீண் விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. வரவுக்கு மிஞ்சிய செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் பட்ஜெட் போட்டுச் செயல்படவும். நண்பர்களின் உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும்.

 

கடகம்

கடகம் (Kadagam) - தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றமும், எதிர்பார்த்த லாபமும் வந்து சேரும். குடும்பத்தில் சுபகாரியப் பேச்சுகள் சுமுகமாக முடியும். உறவினர்களின் வருகையால் வீட்டில் மகிழ்ச்சி பெருகும். ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும்.

 

சிம்மம்

சிம்மம் (Simmam) - இன்று உங்களின் நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் மற்றும் பாராட்டுகள் கிடைக்கும். புதிய சொத்துக்கள் வாங்குவது தொடர்பான சிந்தனைகள் மேலோங்கும்.

 

கன்னி

கன்னி (Kanni) - புதிய தொழில்நுட்பங்களை கையாண்டு உங்களின் வேலைத் திறனை அதிகரிப்பீர்கள். மற்றவர்கள் சொல்வதை நம்பி அவசரப்பட்டு முதலீடுகள் செய்வதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. ஆன்மீகச் சிந்தனை உங்களுக்கு அமைதியைத் தரும். நிறைவேற்ற முடியாத வாக்குறுதிகளை யாருக்கும் அளிக்க வேண்டாம்.

துலாம்

துலாம் (Thulam) - இன்று எதிலும் பொறுமையைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது. கணவன்-மனைவி இடையே சிறு கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றி மறையும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களிடம் கனிவாகப் பேசுவது நலம் தரும். பண வரவு சுமாராக இருக்கும்.

 

விருச்சிகம்

விருச்சிகம் (Viruchigam) - தைரியத்துடனும் சுறுசுறுப்புடனும் செயல்பட்டு காரியங்களை சாதிப்பீர்கள். தொட்ட காரியங்கள் யாவும் துலங்கும். உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் நன்மதிப்பைப் பெறுவீர்கள். வாகனப் பயணங்களில் மட்டும் சற்று எச்சரிக்கை தேவை.

 

தனுசு

தனுசு (Dhanusu) - இன்று மாணவர்களுக்குச் சாமர்த்தியமான செயல்களால் மற்றவர் மனதில் இடம் பிடிக்கும் நன்னாள். பாடங்களில் கவனம் செலுத்துவது அதிகரிக்கும். மனோ தைரியமும், தன்னம்பிக்கையும் கூடும். எதிர்பாராத திருப்பங்களைச் சந்திக்க நேரலாம், எனினும் மனோதிடத்தால் சமாளிப்பீர்கள்.

 

மகரம்

மகரம் (Makaram) - சொத்து சேர்க்கை மற்றும் புதிய முயற்சிகளுக்கு ஏற்ற நாள். உற்றார் உறவினர்கள் உங்களுக்குப் பக்கபலமாக இருப்பார்கள். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். பொருளாதார நிலை கணிசமாக உயரும்.

 

கும்பம்

கும்பம் (Kumbam) - இன்று பணவரத்து சற்றே குறையலாம் என்பதால் ஆடம்பரச் செலவுகளைத் தவிர்க்கவும். வாழ்க்கைத்துணையின் உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. தொழில், வியாபாரத்தில் திடீர் நெருக்கடிகள் தோன்றி மறையும். விளையாட்டுப் போட்டிகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு உண்டாகும்.

 

மீனம்

மீனம் (Meenam) - இன்று சிலருக்குப் புதிய வேலைவாய்ப்புகள் அமையக்கூடும். குடும்பத்தில் நிலவி வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கிச் சகஜநிலை காணப்படும். பிள்ளைகள் உங்களது பேச்சைக் கேட்டு நடப்பது மகிழ்ச்சியைத் தரும். கலைத்துறையினருக்குப் பணிகளில் சிறு கவலைகள் இருந்தாலும், அனைத்தும் நிறைவாக முடியும்.

 

