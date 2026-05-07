மே 7 வியாழக்கிழமை ராசிபலன் : மேஷம் முதல் மீனம் வரை..!

மே 7 வியாழக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்: இன்று உங்களுக்கு உற்சாகமான நாளாக அமையும். புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். பணப்புழக்கம் திருப்திகரமாக இருக்கும்.
ரிஷபம்: நிதானத்துடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. வரவுக்கு மீறிய செலவுகள் ஏற்படலாம்.
மிதுனம்: நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் மூலம் மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் எதிர்பார்க்கலாம்.
கடகம்: வேலைப்பளு சற்று அதிகமாக இருந்தாலும், உங்கள் உழைப்பிற்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும்.
சிம்மம்: நீண்ட நாள் திட்டங்கள் நிறைவேறும். ஆன்மீக காரியங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். வெளிவட்டாரத்தில் மரியாதை உயரும்.
கன்னி: ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும்போது பெரியவர்களின் ஆலோசனையைப் பெறுவது சிறப்பு.
துலாம்: கணவன்-மனைவி இடையே ஒற்றுமை பலப்படும். புதிய பொருட்கள் சேர்க்கை உண்டாகும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள்.
விருச்சிகம்: எதிர்பாராத பணவரவு உண்டு. எதிர்ப்புகள் விலகும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.
தனுசு: பிள்ளைகள் வழியில் மகிழ்ச்சி தரும் செய்திகள் வரும். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வுக்கான அறிகுறிகள் தென்படும்.
மகரம்: தாய்வழி உறவினர்களால் நன்மை உண்டாகும். சொத்து சம்பந்தமான பிரச்சனைகளில் சுமுகமான தீர்வு கிடைக்கும். வாகன யோகம் உண்டு.
கும்பம்: தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் நாள். துணிச்சலான முடிவுகளை எடுத்து வெற்றி காண்பீர்கள். சகோதர வகையில் ஆதரவு கிடைக்கும்.
மீனம்: பேச்சில் இனிமை தேவை. குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது நல்லது. கொடுக்கல்-வாங்கலில் கவனமாக இருக்கவும்.