மே மாத ராசிப் பலன்கள்: உங்கள் பொருளாதார நிலை எப்படி இருக்கும்?

மே மாதம் இன்னும் சில நாட்களில் தொடங்கவிருக்கிறது. இம்மாதத்தின் தொடக்கத்தில் அமையும் கிரக நிலைகள், சில ராசிக்காரர்கள் இக்காலகட்டத்தில் நிதிசார்ந்த சிரமங்களைச் சந்திக்கக்கூடும். கும்ப ராசி அத்தகைய ராசிகளில் ஒன்றாகும். எனவே இந்த மே மாதாம் 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப் பட்ட பலன்களை தரப் போகிறது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மே மாதம் தொடங்க உள்ள நிலையில், இந்த மாதம் சில ராசிகளுக்கு பொருளாதார ரீதியாக லாபகரமாகவும், சிலருக்கு கவலையளிக்கக்கூடியதாகவும் அமையப்போகிறது. கிரகங்களின் நிலையை வைத்துப் பார்க்கும் போது, மே மாதத்தின் தொடக்கத்தில் மேஷ ராசியில் சூரியன் மற்றும் புதன் இணைந்து 'புதாதித்ய ராஜயோகத்தை' உருவாக்குகின்றனர். சனி மற்றும் செவ்வாய் மீன ராசியில் இணைந்துள்ளனர். சந்திரன் துலாம் ராசியில், குரு மிதுன ராசியில், சுக்கிரன் ரிஷப ராசியில், ராகு கும்ப ராசியிலும், கேது சிம்ம ராசியிலும் உள்ளன. இந்த கிரக நிலவரங்களின்படி, அனைத்து ராசிகளுக்கும் ஏற்படப்போகும் பொருளாதாரப் பலன்கள் இதோ:
மேஷம்: மேஷ ராசியினருக்கு, மே மாதத்தில் வருமானம் மிதமான அளவிலேயே இருக்க வாய்ப்புள்ளது. லாப ஸ்தானத்திற்கு அதிபதியான சனி பகவான் பன்னிரண்டாம் வீட்டில் (விரய ஸ்தானத்தில்) சஞ்சரிப்பதால், வருமானம் கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்படலாம்; அல்லது குறிப்பிட்ட சில செலவுகளைச் செய்த பின்னரே லாபம் ஈட்டக்கூடிய சூழல் உருவாகலாம். இருப்பினும், ராகுவின் சஞ்சாரம் காரணமாக, திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மே 14-ஆம் தேதி வரை சேமிப்பிற்கான சாதகமான வாய்ப்புகள் அமையும்; அதன் பிறகு செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். முதலீடுகள் செய்யும்போது மிகுந்த விவேகத்துடனும், கவனத்துடனும் செயல்படுவது அவசியம். அதிர்ஷ்ட எண்: 9 அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
ரிஷபம்: ரிஷப ராசியினருக்கு, உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்கள் நிச்சயம் கிடைக்கும். உங்கள் வேலை மற்றும் தொழில் முயற்சிகள் ஆகிய இரண்டிலும் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் வெற்றிகரமாக அமைய வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், உங்கள் சேமிக்கும் திறன் சற்று குறைவாகவே இருக்கக்கூடும். மே 15-ஆம் தேதி வரை திடீர் மற்றும் எதிர்பாராத செலவுகள் ஏற்படலாம்; மாதத்தின் பிற்பகுதியில் உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிர்ஷ்ட எண்: 6 அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
மிதுனம்: மிதுன ராசியினருக்கு, மே மாதம் மிகவும் லாபகரமான மாதமாக அமையக்கூடும். மே 11-ஆம் தேதிக்குப் பிறகு வருமானத்தில் கணிசமான உயர்வு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. முன்பு முடங்கிக்கிடந்த அல்லது வரவேண்டிய பாக்கித் தொகையை நீங்கள் மீண்டும் பெறுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. உங்கள் தன ஸ்தானம் (செல்வ ஸ்தானம்) சாதகமான கிரகங்களின் தாக்கத்தைப் பெறவுள்ளது. வேலை மாறுவது குறித்தோ அல்லது ஒரு புதிய திட்டத்தைத் தொடங்குவது குறித்தோ சிந்திப்பதற்கு இது ஒரு மிகவும் உகந்த நேரமாகும். அதிர்ஷ்ட எண்: 5 அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
கடகம்: கடக ராசியினருக்கு, மே 14-ஆம் தேதி வரை நிதி ஆதாயங்களுக்கான மிகச் சிறந்த வாய்ப்புகள் காத்திருக்கின்றன. அதன் பிறகு செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். குறிப்பாக வீடு, தனிப்பட்ட வசதிகள் அல்லது பொழுதுபோக்குகள் தொடர்பான செலவுகள் உயரலாம். உங்கள் வருமானம் சீராக வந்துகொண்டிருந்தாலும், திறம்பட சேமிப்பதற்கு நிதி சார்ந்த ஒழுக்கத்தைக் கடைப்பிடிப்பது மிகவும் அவசியமாகும். குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்களுக்கான செலவுகளும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. அதிர்ஷ்ட எண்: 2 அதிர்ஷ்ட நிறம்: சில்வர்
சிம்மம்: சிம்ம ராசியினருக்கு, மாதத்தின் பிற்பகுதி (இரண்டாம் பாதி) கணிசமான அளவில் அதிக லாபம் தரக்கூடியதாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மாதத்தின் முற்பகுதியில், உங்கள் வருமான வழிகளில் சில தடைகளையோ அல்லது இடையூறுகளையோ நீங்கள் சந்திக்க நேரிடலாம். இருப்பினும், அதன் பிறகு உங்கள் வேலை மற்றும் தொழில் முயற்சிகள் ஆகிய இரண்டிலும் சூழல் மேம்படும். நீங்கள் எவ்வளவு முயற்சி செய்கிறீர்களோ, அதற்கு நேரடி விகிதத்தில் நிதிப் பலன்களைப் பெறுவீர்கள். முதலீடுகள் செய்வது தொடர்பாக அவசர முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். அதிர்ஷ்ட எண்: 1 அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
கன்னி: கன்னி ராசி அன்பர்களுக்கு, மே மாதம் சராசரிக்கும் மேலான பலன்களைத் தரக்கூடியதாக அமையும். மே 14-ஆம் தேதி வரை உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், சில தேவையற்ற செலவுகளும் ஏற்படக்கூடும். குரு பகவானின் (வியாழனின்) நன்மையான தாக்கத்தால், உங்கள் நிதிச் சமநிலை சீராகப் பராமரிக்கப்படும். உங்கள் வரவு மற்றும் செலவுகள் குறித்த துல்லியமான கணக்குகளைப் பராமரிப்பது மிகவும் அவசியம். அதிர்ஷ்ட எண்: 6 அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
துலாம்: துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இம்மாதத்தின் முதல் பாதி மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும். தொழில் அல்லது வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் சிறப்பான ஆதாயங்களைப் பெறக்கூடும். மே 11-ஆம் தேதி வரை சேமிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் சாதகமாக இருக்கும்; அதன் பிறகு, செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். கடன் அல்லது நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் வெற்றி கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். அதிர்ஷ்ட எண்: 6 அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசி அன்பர்களுக்கு, இம்மாதம் ஓரளவுக்குத் திருப்திகரமானதாக அமையும். மாதத்தின் முதல் பாதியில் லாபம் சிறப்பாக இருக்கும் என்றாலும், பிற்பகுதியில் அதன் வேகம் சற்று குறையக்கூடும். பண வரவு இருக்கும்; ஆனால் அதனைச் சேமித்து வைப்பதற்குச் சற்று கூடுதல் முயற்சி தேவைப்படும். முக்கிய முடிவுகளை நிதானத்துடனும் சிந்தனையுடனும் எடுங்கள்; ஆபத்தான அல்லது அதிக இடர்பாடுள்ள முதலீடுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. அதிர்ஷ்ட எண்: 8 அதிர்ஷ்ட நிறம்: செம்பழுப்பு (Maroon)
தனுசு: தனுசு ராசி அன்பர்கள், மே 14-ஆம் தேதிக்குப் பிறகு தங்கள் கடின உழைப்பிற்கான பலன்களைப் பெறுவார்கள். வருமானம் படிப்படியாக உயரும் என்றாலும், சேமிப்பு சார்ந்த விஷயங்கள் சற்று மந்தமாகவே இருக்கக்கூடும். செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் அவசியம். நீங்கள் திட்டமிட்டு, முறையாகச் செயல்பட்டால், எந்தவிதமான நிதிச் சிக்கல்களையும் சந்திக்க நேராது. அதிர்ஷ்ட எண்: 3 அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
மகரம்: மகர ராசி அன்பர்களுக்கு, வருமானம் சார்ந்த விஷயங்களில் மே மாதம் மிகவும் சாதகமானதாக அமையும். வருவாய் ஈட்டுவதற்கான புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும்; அதே வேளையில், எதிர்பாராத திடீர்ச் செலவுகளும் ஏற்படக்கூடும். பணத்தைச் சேமிப்பதற்கு, பெரியவர்கள் அல்லது அனுபவம் வாய்ந்தவர்களிடம் ஆலோசனை பெறுவது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். குடும்பப் பொறுப்புகள் சார்ந்த செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. அதிர்ஷ்ட எண்: 8 அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
கும்பம்: கும்ப ராசி அன்பர்கள், தங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்றவாறு வருமானத்தைப் பெறுவார்கள். நீண்ட நாட்களாக முடங்கிக் கிடந்த பழைய நிதிகள் அல்லது பணம் மீண்டும் கைக்குக் கிடைக்கக்கூடும். சேமிப்பு சார்ந்த விஷயங்களில் கலவையான பலன்களே இருக்கும்; மாதத்தின் தொடக்கத்தில் சேமிப்பு சீராகக் கூடினாலும், மாதத்தின் நடுப்பகுதிக்குப் பிறகு பணத்தைச் சேமிப்பது சற்றுச் சவாலாக மாறக்கூடும். வருமானம் சிறப்பாகவே இருக்கும் என்றாலும், சில அத்தியாவசியச் செலவுகள் உங்கள் பட்ஜெட்டைச் சற்றுச் சிதைக்கக்கூடும். வணிகர்களுக்கு இக்காலம் சாதகமாக அமையும். அதிர்ஷ்ட எண்: 4 அதிர்ஷ்ட நிறம்: வான நீலம்
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களின் வருமானம் சீராகவே இருக்கும்; இருப்பினும், கடந்த மாதங்களில் காணப்பட்டதைப் போன்ற விரைவான வருவாய் வளர்ச்சி தற்போது ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பில்லை. இத்தருணத்தில் பெரிய அளவிலான புதிய ஆதாயங்கள் எதுவும் தென்படவில்லை; அதே சமயம், இழப்புகள் எவையும் ஏற்படவும் வாய்ப்பில்லை. மே 11-ஆம் தேதிக்குப் பிறகு, சேமிப்பிற்கான வாய்ப்புகள் மேம்படும். வணிகத்தில் வளர்ச்சியும் செழிப்பும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. அதிர்ஷ்ட எண்: 7 அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்