மெகா ஜாக்பாட்.. உங்களிடம் இந்த 50 ரூபாய் நோட்டு இருக்கா? அப்போ லட்சம் லட்சமாய் அள்ளலாம்

Old 50 Rs Note Sale In Tamil: உங்களிடம் பழைய 50 ரூபாய் நோட்டுகள் இருக்கிறதா? அப்படியானால் ஒரே இரவில் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கலாம். எப்படி என்று இப்போது பார்ப்போம்.
எளிமையாகவும், ஆபத்து இல்லாமல் பணம் சம்பாதிக்க விரும்புவோருக்கு, பழைய ரூபாய் நோட்டுகளை விற்பது ஒரு சிறந்த வேலையாகக் கருதப்படலாம். தற்போது, சந்தையில் சில அரிய பழைய ரூபாய் நோட்டுகளுக்கு அதிக தேவை உள்ளது. இதை மனதில் கொண்டு, பழைய ரூபாய் நோட்டுகளை விற்றால், ஒரே இரவில் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம்.
பழைய ரூபாய் நோட்டுகளுடன், சமீபத்தில் புழக்கத்திற்கு வந்த சில புதிய ரூபாய் நோட்டுகளுக்கும் அதிக தேவை உள்ளது. பலர் இப்போது இவற்றையும் விற்பனை செய்து வருகின்றனர். சிலர் பழைய இரண்டு ரூபாய் நோட்டுகளை விற்று நான்கு லட்ச ரூபாய்க்கு மேல் சம்பாதித்துள்ளனர். இருப்பினும், உங்களிடம் பழைய 50 ரூபாய் நோட்டு இருந்தால், இப்போது ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை சம்பாதிக்கலாம்.
பழைய ரூபாய் நோட்டு சந்தையில் 50 ரூபாய் நோட்டுகளுக்கு அதிக தேவை உள்ளது. இந்த நோட்டுகள் உங்களிடம் இருந்தால், அவற்றை ரூ. 5 லட்சத்திற்கு விற்கலாம். மேலும், இந்த பழைய நோட்டுகளை விற்க விரும்புவோருக்கு சில பண்புகள் இருக்க வேண்டும். அப்படியானால் மட்டுமே, அவற்றை ஆன்லைனில் எளிதாக விற்க முடியும்.
பழைய 50 ரூபாய் நோட்டை ஆன்லைனில் விற்க விரும்புகிறீர்களா? அப்படியானால் சில முக்கிய தகவலை நோட் செய்துக் கொள்ளுங்கள். குறிப்பாக, அதில் 786 என்ற தொடர் எண் இருக்க வேண்டும். கூடுதலாக, அந்த நோட்டில் மகாத்மா காந்தியின் படமும் இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் ஆன்லைனில் விற்பனை செய்வது எளிதாக இருக்கும்.
உங்களிடம் ஐந்து பழைய 50 ரூபாய் நோட்டுகள் இருந்தால், மொத்தம் ரூ.25 லட்சம் பெறலாம். இதில் 786 தொடர் எண் இடம்பெற்றுக்க வேண்டும், இதன் மூலம் நீங்கள் ஒரு நோட்டுக்கு ரூ.5 லட்சம் வரை பெறலாம். இந்த நோட்டுகளை eBay தளத்தில் மிக எளிதாக விற்றால், ஒரே இரவில் லட்ச கணக்கில் சம்பாதிக்கலாம்.
ஆகஸ்ட் 2020 இல், RBI கரன்சி நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்கள் ஆன்லைனில் வாங்கப்படுவது மற்றும் விற்கப்படுவது தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அதில், “ரிசர்வ் வங்கியின் பெயர்/லோகோவைப் பயன்படுத்தி, பல்வேறு ஆன்லைன்/ ஆஃப்லைன் தளங்களில் பழைய ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்களின் வாங்குதல் மற்றும் விற்பது தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளில், பொதுமக்களிடம் இருந்து கட்டணங்கள் /கமிஷன் /வரி என சில தனிமங்கள் மோசடியில் ஈடுபடுவது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் கவனத்திற்கு வந்துள்ளது." என ரிசர்வ் வங்கி கூறியுள்ளது. எனவே ஆன்லைனில் பழைய நாணயங்கள் மற்றும் ரூபாய் நோட்டுகளை வாங்கும் / விற்கும் போது பொது மக்கள் அதிகபட்ச கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பொறுப்புத் துறப்பு: ஜீ தமிழ் நியூஸ் பழைய நாணயங்கள் அல்லது வங்கி நோட்டுகளை ஆன்லைனில் வாங்குவதையும் விற்பதையும் ஊக்குவிக்கவில்லை. இந்த செய்தி வெறும் தகவலுக்காக மட்டுமே பகிரப்பட்டுள்ளது