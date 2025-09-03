பிரபல நடிகர் மகளின் சோக வாழ்க்கை! 2 திருமணமும் இப்படி ஆயிருச்சே..ரொம்ப பாவம்

Chiranjeevi Daughter Sreeja Tragic : தெலுங்கு திரையுலகில் பிரபல நடிகராக இருப்பவர், சிரஞ்சீவி. இவரது மகள் ஸ்ரீஜா வாழ்கை குறித்த தகவல் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
Chiranjeevi Daughter Sreeja Tragic : பெரும்பாலான சமயங்களில், நம்மை திரையில் மகிழ்விக்கும் நடிகர்களின் வாழ்க்கை ரியல் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதில்லை. சிலருக்கு அவர்கள் வாழ்விலேயே பிரச்சனை வரும். இன்னும் சிலருக்கு அவர்களின் பிள்ளைகள் வாழ்வில் பிரச்சனை வரும். அப்படிப்பட்டதுதான் சிரஞ்சீவியின் மகள் ஸ்ரீஜாவின் வாழ்க்கையும். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
தென்னிந்தியாவில் மிகப்பெரிய சினிமா குடும்பமாக இருக்கிறது, மெகா ஸ்டார் சிரஞ்சீவியின் குடும்பம். சிரஞ்சீவி-சுரேகா தம்பதிக்கு ராம் சரண், சுஷ்மிதா மற்றும் ஸ்ரீஜா என்கிற மூன்று பிள்ளைகள் இருக்கின்றனர்.
தெலுங்கு திரையுலகில் இருக்கும் பாடி நடிகர்கள் இவர்களின் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள். அதே போல, தென்னிந்திய திரையுலகில் இருக்கும் பெரிய பணக்கார குடும்பமும் இவர்கள்தான் என்று கூறப்படுகிறது.
சிரஞ்சீவியின் இளைய மகளின் பெயர் ஸ்ரீஜா. இவர், தனது 19வது வயதில் பெற்றோரின் விருப்பத்தை மீறி தான் காதலித்தவரை திருமணம் செய்து கொண்டார்.
ஸ்ரீஜா, சிறுவயது தோழர் மற்றும் காதலரான சிரிஷ் பரத்வாஜ் என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். திருமணம் ஆன புதிதில் இவர்கள் காவல் நிலையத்தில் தஞ்சம் புகுந்தது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியது. இந்த ஜோடிக்கு 1 மகளும் பிறந்தார்.
சிரிஷுடன் திருமண வாழ்க்கை நன்றாக சென்று கொண்டிருப்பதாக பலரும் நினைத்தனர். அனால், சில ஆண்டுகளிலேயே ஸ்ரீஜா, தன்னை வரதட்சணை கேட்டு சிரிஷ் கொடுமை செய்வதாகவும், அடித்து துன்புருத்துவதாகவும் புகார் கொடுத்தார். சில ஆண்டுகளில் இவர்கள் விவாகரத்து பெற்றனர். 2014ல் சிரிஷ் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தார்.
ஸ்ரீஜா, விவாகரத்துக்கு பின் தன் தாய் வீட்டிற்கு திரும்பினார். இதையடுத்து அவருக்கு 2016ஆம் ஆண்டு கல்யாண் தேவ் என்பவருடன் திருமணம் நடந்தது. இவர்கள் இருவரும் சிறு வயது நண்பர்கள் என்று கூறப்பட்டது. கல்யாண் தேவும் தெலுங்கில் பிரபல நடிகராக விளங்குபவர்தான்.
இப்போது கல்யாணும் ஸ்ரீஜாவும் பிரிந்து வாழ்ந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இருவரும் விவாகரத்து பெற்றார்களா என்பது தெரியவில்லை என்றாலும், பிரிந்து விட்டது, சமீபத்திய நேர்காணல் ஒன்றின் மூலம் தெரிய வந்தது.