லாப திருஷ்டி யோகம்: பணத்தை அள்ளப்போகும் 4 ராசிகள்.. சனி - புதன் கூட்டணியால் அதிர்ஷ்டம்!

Shani - Bhudhan Serkkai: லாப திருஷ்டி யோகத்தால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 4 ராசிகள் குறித்து.
Labh Drishti Yog 2026: சனி மற்றும் புதனின் கூட்டணியால் உருவாகும் லாப திருஷ்டி யோகம் உருவாகிறது. இதனால் குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்கள் செல்வத்தை ஈட்ட இருக்கின்றனர். அது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
Mercury And Saturn Conjunction Makes Labh Drishti Yog: ஜோதிடத்தில் மிகவும் முக்கிய கிரகங்களாக இருக்கும் சனி மற்றும் புதன் நேற்று (ஜனவரி 20) ஒன்றுக்கொன்று 60 டிகிரி இடைவெளியில் அமைந்து லாப திருஷ்டி யோகத்தை உருவாக்கி உள்ளன.
சனி மற்றும் புதனால் உருவான இந்த யோகத்தால் 4 ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கின்றனர். அவர்களின் நிதி நிலை உயர்வை சந்திக்க இருக்கிறது.
ரிஷபம்: லாப திருஷ்டி யோகத்தால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். அவர்களின் நிதி நிலை உயர இருக்கிறது. இதுவரை இருந்த கடன்கள் தீர்ந்து நிம்மது பெற முடியும். நீண்ட காலமாக வராஅமல் இருந்த பணம் இந்த காலகட்டத்தில் உங்களை வந்தடையும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு லாபம் அதிகம் இருக்கும். சொத்துக்கள் ஏதேனும் வராமல் இருந்தால் அதுவும் இந்த காலகட்டத்தில் கைக்கூடும்.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் வெற்றி மற்றும் பணத்தை குவிக்க இருக்கின்றனர். லாப திருஷ்டி யோகம் அவர்களுக்கு நல்ல பலன்களை வழங்க இருக்கிறது. பதவி உயர்வு இருக்கும். கையில் எடுக்கும் முயற்சி அனைத்தும் வெற்றிபெறும். பணப் பிரச்சனை தீரும். மொத்தத்தில் நிதி நிலைமை உயர்வை சந்திக்கும்.
கன்னி: லாப திருஷ்டி யோகம் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு பூர்வ புண்ணிய பலன்களை கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு திருமணம் ஆகும். புது வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் இருக்கிறது. சொத்து பிரச்சனை முடிவுக்கு வரும். தொழிலில் புதிய கூட்டாளி இணைவார்கள்.
கும்பம்: சனி கும்ப ராசியில் இருந்து புதனுடன் சேர்ந்து லாப திருஷ்டி யோகத்தை உருவாக்கி உள்ளது. இதனால் கும்ப ராசிக்காரர்கள் முழு பலனை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். உங்களின் கடின உழைப்பு பலன் இருக்கும். பணப் பிரச்சனை தீர்ந்து கடன்களை அடைத்து வாழ்க்கையில் நிம்மதி பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)