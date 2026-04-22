புதன் அஸ்தமனம் 2026: மேஷ ராசியில் மாற்றம் - 3 ராசிகளுக்கு பணவரவு, வளர்ச்சி உறுதி!

மேஷ ராசியில் புதன் அஸ்தமனம் ஆவது, மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு வளர்ச்சியை கொடுக்கிறது.
புதன் ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதி மேஷ ராசிக்குள் நுழைகிறார். அதன்பின் மே 1 ஆம் தேதி அஸ்தமனமாகி பயணிக்க உள்ளார். இது குறிப்பிட்ட 3 ராசிகளுக்கு (கடகம், சிம்மம், மகரம்) பல வழிகளில் நன்மைகளை கொடுக்க இருக்கிறது.
கிரகங்களில் முக்கிய கிரகமாக கருதப்படும் புதன், ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதி மேஷ ராசிக்குள் நுழைந்து மே 1 அன்று அந்த ராசியில் அஸ்தமனமாகிறது. இந்த அஸ்தமன நிலை அனைத்து ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. குறிப்பாக சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமாக இருக்க போகிறது.
இந்த காலகட்டத்தில் எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்கள், ஆரோக்கிய உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களில் சிறப்பான பலன்கள் கிடைக்க இருக்கின்றன. இந்த நிலையில், புதனின் அஸ்தமனத்தால் அதிஷ்டம் பெறும் ராசிகள் குறித்து பார்க்கலாம்.
கடகம்: கடக ராசியின் 10 வது வீட்டில் புதன் அஸ்தமனமாகிறார். இதன் காரணமாக இந்த ராசிக்காரர்கள் எதிர்பாராத நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் வேலை இடத்தில் பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்கும். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும். செய்து வரும் தொழிலை விரிவுபடுத்த முடியும். மேலும், புதிய நட்புகளை சம்பாதிப்பீர்கள்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசியின் 9 வது வீட்டில் புதன் அஸ்தமனமாகிறார். இதனால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் நிதி ரீதியான முன்னேற்றத்தை பெற இருக்கின்றனர். செய்யும் முயற்சியில் வெற்றி கிடைக்கும். வணிகம் செய்து வருபவர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகும். ஆரோக்கிய பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுபட முடியும். தொழிலில் எதிர்பாராத லாபம் இருக்கும். அதேபோல் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு சம்பளத்தில் உயர்வு இருக்கும். இதனால் சேமிப்பு அதிகமாகும்.
மகரம்: மகர ராசியின் 4 வது வீட்டில் புதன் அஸ்தமனமாகிறார். இதனால் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் சிறப்பானதாக இருக்கும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் முன்னேற முடியும். புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கு இந்த காலம் சிறந்ததாக இருக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருக்கும் வேலைகள் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். நீதிமன்ற வழக்குகள் ஏதேனும் இருந்தால், அதில் இருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும்.
