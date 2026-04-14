புதனின் நட்சத்திர மாற்றம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு டபுள் யோகம்! பண மழை காத்திருக்கிறது

புதனின் நட்சத்திர மாற்றம் காரணமாக 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கிறது. அது யார் யார் என்பதை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 

ஜோதிடத்தின் புதன் கிரகம் முக்கியமான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இதன் ஒவ்வொரு மாற்றமும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும். இந்த நிலையில், புதன் தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றயிருக்கிறது. 

 
இந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் புதன் இரண்டு கிரக மாற்றங்களை மேற்கொண்டுள்ளார். முதலில் ஏப்ரல் 11 அன்று மீன ராசியில் நுழைந்தார். இதையடுத்து ஏப்ரல் 13 அன்று பூரட்டாதி நட்சத்திரல் இருந்து உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைந்திருக்கிறார்.   

புதனின் இந்த நட்சத்திர மாற்றம் 3 ராசிக்காரர்க்காரர்களின் (ரிஷபம், மிதுனம்,  தனுசு) வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் அவர்கள் பல வெற்றிகளை கைப்பற்ற உள்ளனர்.   

ரிஷபம் (Taurus): புதனின் நட்சத்திர மாற்றம் ரிஷப ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் சிறப்பான பலன்களை அளிக்க இருக்கிறது. இதுவரை இருந்த பணப் பிரச்சனை முடிவுக்கு வந்து நிம்மதி அடைய முடியும். புதிய வாய்ப்புகள் வரும், அதனை பயன்படுத்திக்கொண்டால் உச்சத்தை எட்டலாம். திருமணமாகாதவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் நல்ல வரன் அமையும்.    

மிதுனம் (Gemini): புதனின் நட்சத்திர மாற்றம் மிதுன ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் உங்களின் கடின உழைப்பு பதிப்பு இருக்கும். கடினமான சூழ்நிலைகளை சமாளிக்க கற்றுக்கொள்வீர்கள். கடனாக கொடுத்த பணம் திரும்ப கிடைக்கும். குடும்பத்தில் இருக்கும் கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி மகிழ்ச்சி பெருகும்.   

தனுசு (Sagittarius): புதனின் நட்சத்திர மாற்றம் தனுசு ராசிக்காரர்களின் தொழில் மற்றும் வேலையில் சாதகமான பலன்களை கொடுக்கும். தொழிலில் நல்ல லாபம் இருக்கும். வேலை இடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். அதேபோல் சம்பள உயர்வுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும். மேலும், புதிய தொழிலை தொடங்க இது ஒரு சிறந்த காலமாகும்.   

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)  

