கும்ப ராசியில் புதன்.. 4 ராசிகளுக்கு கோடிகள் கொட்டும்! நீங்க இருக்கீங்களா?

கும்ப ராசியில் அஸ்தமன நிலையில் இருந்த புதன், பிப்ரவரி 10ஆம் தேதி உதயமாகி உள்ளார். இதனால் 4 ராசிக்காரர்கள் நிதி ரீதியாக முன்னேற்றத்தை பெற இருக்கின்றனர்.
ஜோதிடத்தின் படி, புதன் மிகவும் முக்கிய கிரகமாக பார்க்கப்படுகிறது. புதன் கும்ப ராசியில் இதுவரை அஸ்தமன நிலையில், பலவீனமாக இருந்து வந்தார். இந்த நிலையில், பிப்ரவரி 10 அன்று அதே ராசியில் புதன் உதயமாகி உள்ளார்.
புதனின் இந்த உதயம் மேஷம் முதல் மீன ராசி வரை தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும், சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மட்டும் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
ரிஷபம்: புதன் ரிஷப ராசியின் 10ஆம் வீட்டில் உதயமாகி உள்ளார். இது அவர்களின் தொழில் வாழ்க்கையில் பெரிதாக கைக்கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் அவர்கள் நல்ல லாபத்தை ஈட்டலாம். அதேசமயம் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு சம்பளத்தில் உயர்வு இருக்கும்.
மிதுனம்: புதன் மிதுன ராசியின் 9ஆம் வீட்டில் உதயமாகி உள்ளார். இது மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் புதிய முயற்சிகள் வெற்றி அடையும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். இதுவரை இருந்த பிரச்சனைகள் தீரும்.
சிம்மம்: புதன் சிம்ம ராசியின் 7ஆம் வீட்டில் உதயமாகி உள்ளார். இது சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ரீதியாக முன்னேற்றத்தை கொடுக்க இருக்கிறது. வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும்.
கும்பம்: புதன் கும்ப ராசியின் முதல் வீட்டில் உதயமாக உள்ளார். இது கும்ப ராசிகளுக்கு வெற்றியை தர இருக்கிறது. புதிய முயற்சிகள் கைக்கொடுக்கும். கடன் பிரச்சனை இருந்தால் தீரும். பழைய முதலீடுகள் லாபத்தை தரும். படிக்கும் மாணவர்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும்.
