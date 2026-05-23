/புதன் பெயர்ச்சி: பண வரவு அதிகரிக்கும் 3 ராசிகள்! பெரும் லாபம் கிடைக்கும்!

புதன் பெயர்ச்சியால் பண வரவு அதிகரிக்கும் அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை? செல்வம், தொழில், முதலீடு ஆகியவற்றில் பெரும் லாபம் பெறப் போகும் 3 ராசிகள் பின்வருமாறு!
ஜோதிட கணக்குப்படி புதன் தனது ராசியை மாற்றும் நிலையில், 3 ராசிகளுக்கு பணவரவு மற்றும் லாப வாய்ப்புகள் உருவாகும் என கூறப்படுகிறது.
மேஷ ராசிக்கு தொழிலில் முன்னேற்றம், நிலுவை பணிகள் முடிவு, நிதி ஆதாயம், வெளிநாட்டு பயணம் மற்றும் முதலீட்டில் லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு அதிகம்.
சிம்ம ராசிக்கு பேச்சுத்திறன் மேம்பாடு, புதிய தொழில் தொடங்க நல்ல நேரம், திருமண வாழ்க்கையில் இனிமை, சமூகத்தில் மதிப்பு மற்றும் வங்கி இருப்பு அதிகரிப்பு.
தனுசு ராசிக்கு பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு, உயரதிகாரிகளின் ஆதரவு, சிக்கிய பணம் திரும்ப வரும் வாய்ப்பு, புதிய முதலீடுகளில் லாபம் கிடைக்கும்.
மேலும் இந்த பெயர்ச்சி, தொழில் வளர்ச்சி, வருமான உயர்வு, கடன் தீர்வு மற்றும் புதிய வாய்ப்புகளை கொண்டு வரும் என நம்பப்படுகிறது.
