இன்று புதன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன் இதோ

Budhan Peyarchi Palangal: இன்று விருச்சிக ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி. இதனால் அனைத்து ராசிகளிலும் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும்? முழு ராசிபலனை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Mercury Transit: புதன் கிரகங்களின் இளவரசன் என அழைக்கப்படுகிறார். அவர் புகழ், பேச்சாற்றல், புத்திசாலித்தனம், வணிகம், பண வரவு, அறிவாற்றல், வணிகம் போன்ற பண்புகளுக்கு காரணி கிரகமாக உள்ளார். இன்று விருச்சிக ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி ஆகிறார். மேஷம் முதல் மீனம் வரை புதன் பெயர்ச்சிக்கான பலன்களை இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
மேஷம்: புதன் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமாக இருக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். புதனின் ஆசீர்வாதத்தால் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும்.
ரிஷபம்: புதன் பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான நேரத்தை அளிக்கும். செல்வம் அதிகரிக்கும். வருமானம் பெருகும். வணிகத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். வாழ்வில் ஆக்கப்பூர்வமான நன்மைகள் நடக்கும்.
மிதுனம்: தன் பெயர்ச்சியின் செல்வாக்கின் கீழ், உங்கள் நண்பர்கள் உங்களை ஆதரிப்பார்கள். உங்கள் வார்த்தைகளுக்கு மதிப்பு இருக்கும். பொறுமையாக இருந்தால், நீங்கள் அதிக நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள். வணிகம் மற்றும் கல்வி முயற்சிகளில் நீங்கள் குறிப்பிடத்தக்க லாபத்தை அனுபவிப்பீர்கள். எழுத்து மற்றும் விவசாய முயற்சிகளிலிருந்தும் பயனடைவீர்கள். எதிரிகள் உங்களிடமிருந்து விலகி இருப்பார்கள்.
கடகம்: புதன் பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான பலன்களை அளிக்கும். புதனின் இந்த பெயர்ச்சி உங்கள் குழந்தைகளுக்கு வெற்றியைத் தரும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடனான உறவு வலுவடையும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். வாழ்வில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். பணியிடத்தில் ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
சிம்மம்: புதன் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்களை அளிக்கும். நிதி ரீதியாக, நிலைமை மிகவும் சிறப்பாக இருக்காது. நிலம், வீடு மற்றும் வாகனங்களைப் பெறுவதில் நீங்கள் சிரமங்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும். குடும்ப மகிழ்ச்சியை அடைய நீங்கள் முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டியிருக்கும்.
கன்னி: புதன் பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல காலத்தை தொடக்கி வைக்கும். புதனின் இந்தப் பெயர்ச்சியால், உடன்பிறந்தவர்களுடனான உங்கள் உறவுகள் மேம்படும். உங்கள் துணைவருடனான நல்லிணக்கம் நீடிக்கும். உங்கள் குடும்பம் வளரும். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவடையும். உங்களுக்கு பணப் பற்றாக்குறை இருக்காது.
துலாம்: புதன் பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்களை அளிக்கும். நிதி ஆதாயங்களை அடைவதில் நீங்கள் சிரமங்களை சந்திக்க நேரிடும். வியாபாரத்தில் ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கும். சில நேரங்களில், உங்களிடம் பணம் இருந்தாலும், அதை நீங்கள் சரியாகப் பயன்படுத்த முடியாமல் போகலாம். இந்த நேரத்தில் ஆடம்பர செலவுகளை குறைப்பது நன்மை அளிக்கும்.
விருச்சிகம்: புதன் பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு லாபகரமானதாக இருக்கும். இந்த புதன் சஞ்சாரத்தின் செல்வாக்கின் காரணமாக, டிசம்பர் 29 வரை உங்களுக்கு பணப் பற்றாக்குறை ஏற்படாது; மாறாக, உங்கள் செல்வம் அதிகரிக்கும். இந்த நேரத்தில், நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள், மகிழ்ச்சியுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையின் மூலம் வாழ்வில் பலன் கிடைக்கும்.
தனுசு: புதன் பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு குடும்பத்தில் வசதிகளை அதிகரிக்கும். உங்கள் செல்வம் வளரும். சமூகத்தில் மரியாதை மற்றும் புகழையும் பெறுவீர்கள். திருமண பேரின்பத்தை அனுபவிப்பீர்கள்.
மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் பெயர்ச்சி அதிர்ஷ்டமானதாக இருக்கும். இந்த புதன் பெயர்ச்சியின் செல்வாக்கின் காரணமாக, உங்களது ஒரு நீண்ட நாள் விருப்பம் நிறைவேறும். உங்கள் நிதி நிலைமை நன்றாக இருக்கும். உங்கள் நேரத்தை வீணாக்குவதைத் தவிர்க்கவும். உங்கள் நேரம் மிகவும் விலைமதிப்பற்றது. இந்த காலத்தில் திடமான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள்.
கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் பெயர்ச்சியின் செல்வாக்கின் காரணமாக, தந்தையுடனான உறவு நன்றாக இருக்கும். உங்கள் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். கடினமான சூழ்நிலைகளில் கூட அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவையும் பெறுவீர்கள். கூடுதலாக, உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும்.
மீனம்: புதன் பெயர்ச்சி மீன ராசிக்காரர்களுக்கு லாபகரமானதாக இருக்கும். புதனின் இந்த பெயர்ச்சியின் செல்வாக்கின் காரணமாக, உங்கள் கடின உழைப்பின் அடிப்படையில் அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். சரியான கடின உழைப்பால், நீங்கள் நிச்சயமாக செல்வத்தைப் பெறலாம். இதனுடன், உங்கள் ஆரோக்கியமும் நன்றாக இருக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.