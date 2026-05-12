/ஒரே வாரத்தில் 3 முறை மாறும் புதன்: யாருக்கெல்லாம் அடிக்கப் போகுது ஜாக்பாட்?

Mercury Transit 2026: புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: ஒரு வாரத்தில் 3 முறை மாறும் புதனால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் ராசிகள்! இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு இனி தொட்டதெல்லாம் பொன் தான்!
ஜோதிட சாஸ்திரப்படி, புத்திசாலித்தனம், பேச்சு, வியாபாரம் மற்றும் தகவல் தொடர்புக்கு காரகனான புதன் கிரகம், ஒரே வாரத்தில் மூன்று முறை தனது நிலையை மாற்றிக் கொள்வது ஒரு மிக முக்கியமான மற்றும் அரிய நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த சிறப்பான கிரக மாற்றத்தால் சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத நிதி மற்றும் பொருளாதார ரீதியான அதிர்ஷ்டங்கள் கிடைக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, தேங்கி நின்ற பணம் கைக்கு வந்து சேரும்.
இந்த புதன் சஞ்சாரத்தால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் பெரிய பலன்களை அடைவார்கள். அவர்களுக்கு பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு, புதிய பொறுப்புகள் மற்றும் புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த நேரம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். அவர்கள் செய்யும் வேலைகளில் வெற்றி கிடைக்கும்; மேலும் வியாபாரம் தொடர்பான முதலீடுகளில் இரட்டிப்பு லாபம் கிடைக்க பெறுவார்கள்.
புதன் கிரகமே அதிபதியாக உள்ள கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாற்றம் மிக சிறப்பான பலன்களை தரும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் வெற்றியும், குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் தீர்ந்து நிம்மதியும் கிடைக்கும்.
அதே நேரம், புதனின் இந்த தொடர் சஞ்சாரத்தின் போது மற்ற சில ராசிக்காரர்கள் பேச்சு மற்றும் தகவல் தொடர்பில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்றும், முக்கிய முடிவுகளை அவசரப்பட்டு எடுக்க கூடாது என்றும் ஜோதிடர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர்.