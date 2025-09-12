சித்திரை நட்சத்திரத்தில் புதன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு செல்வம் பெருக்கும்

Budh Gochar 2025 In Chitra Nakshatram: ஜோதிடத்தில், புதன் கிரகம் இளவரசன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. புதனின் ஆசி பெற்றவர்களின் வாழ்க்கையில் நிறைய நேர்மறை சக்திகள் இருக்கும். புதன் கிரகம் விரைவில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறது.
செப்டம்பர் 28, 2025 அன்று இரவு 11:09 மணிக்கு புதன் ஹஸ்த நட்சத்திரத்தில் இருந்து சித்திரை நட்சத்திரத்திற்குப் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். புதன் செவ்வாய் ராசியில் நுழைவதால் 4 ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்புப் பலன்கள் கிடைக்கப் போகின்றன. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிகக்காரர்களுக்கு சித்திரை நட்சத்திரத்தில் புதன் பெயர்ச்சி அடைவது மிகவும் சுப பலனைத் தரும். உடல்நலம் தொடர்பான விஷயங்களில் நிம்மதி அடைவார்கள். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பணம் சம்பாதிப்பதற்கான வழிகள் திறக்கும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு புதனின் பெயர்ச்சி சிறப்பு நன்மைகளைத் தரும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் பாதைகள் திறக்கும். புத்திசாலித்தனம் மற்றும் புரிதல் அதிகரிக்கும். தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் முன்னேற்றப் பாதைகள் திறக்கும். சமூக மரியாதை அதிகரிக்கும்.
கன்னி: கன்னி ராசியை ஆளும் கிரகம் புதன், இதன் காரணமாக புதன் ராசியின் பெயர்ச்சி இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணம் கிடைக்கும், வேலையில் பதவி உயர்வுக்கான பாதை திறக்கும். காதல் உறவு ஆழமாகும். பணியிடத்தில் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு புதனின் நட்சத்திரப் பெயர்ச்சியால் சிறப்புப் பலன்கள் கிடைக்கும். திருமணமானவர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் அன்பும் அதிகரிக்கும். மன அழுத்தம் குறையும். உணவில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படும். செலவுகள் குறையும். யோகா அல்லது உடற்பயிற்சி செய்வது நன்மை பயக்கும். வேலையில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.