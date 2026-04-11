இன்று மீன ராசியில் குடியேறும் புதன் பகவான்: எந்தெந்த ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்?

புதன் பெயர்ச்சி பொதுவாக அறிவு, பேச்சுத்திறன், வியாபாரம், கல்வி, தொடர்புத் திறன் மற்றும் முடிவெடுக்கும் திறன் போன்றவற்றில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
ஏப்ரல் 11, 2026 அன்று புதன் பகவான் மீன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார் என்பதால், 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்படும் என ஜோதிடர்கள் கருதுகின்றனர்.
புதன் பெயர்ச்சி பொதுவாக அறிவு, பேச்சுத்திறன், வியாபாரம், கல்வி, தொடர்புத் திறன் மற்றும் முடிவெடுக்கும் திறன் போன்றவற்றில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
மீன ராசியில் புதன் இருப்பது, சிலருக்கு குழப்பமான முடிவுகள், உணர்ச்சி வசப்பட்ட செயல்கள் மற்றும் திட்டமிடலில் தாமதம் போன்ற நிலைகளை உருவாக்கக்கூடும்.
அதே நேரத்தில், சில ராசிக்காரர்களுக்கு பணவரவு, தொழில் முன்னேற்றம், கல்வியில் நல்ல பலன் மற்றும் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் சூழலும் உருவாகும்.
மேஷம் முதல் மீனம் வரை ஒவ்வொரு ராசிக்கும் இந்த பெயர்ச்சி வேறுபட்ட பலன்களை அளிக்கும் என்பதால், தனிப்பட்ட ராசி அடிப்படையில் பலனைப் பார்க்க வேண்டும்.
புதன் பெயர்ச்சி காலத்தில் பேச்சில் கவனம், பண விஷயங்களில் எச்சரிக்கை, ஆவலான முடிவுகளை தவிர்த்தல் போன்றவை அனைவருக்கும் நல்ல பலன் தரும் என கூறப்படுகிறது.