பண மழை கொட்டப்போகுது.. இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு யோகம்: புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்!

புதன் பகவான் தற்போது கும்ப ராசியில் பயணம் செய்து வருகிறார். இந்நிலையில், வருகிற ஏப்ரல் 11ம் தேதி புதன் பகவான் மீன ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆக உள்ளார். இந்த புதன் பெயர்ச்சியால் எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெறப்போகிறார்கள் என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
புதன் பகவான் நேராக மீன ராசிக்குள்ளேயே நுழைவதால், இந்த ராசிக்காரர்களின் தன்னம்பிக்கை பலமடங்கு அதிகரிக்கும். வேலை பார்க்கும் இடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படுவதோடு, எதிர்பாராத சம்பள உயர்வும் கிடைக்கும்.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த பெயர்ச்சியின் மூலம் திடீர் பணவரவு கிடைக்கும். இதுவரை குடும்பத்தில் இருந்து வந்த குழப்பங்கள் மற்றும் சச்சரவுகள் நீங்கி அமைதி நிலவும்.
ரிஷப ராசியினருக்கு பல நாட்களாக வெளியில் மற்றவர்களிடம் சிக்கியிருந்த பணம் தற்போது எவ்வித தடையுமின்றி வந்து சேரும். அலுவலகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் முழுமையான ஒத்துழைப்பு கிடைப்பதால், உங்களுக்கு இருந்த மன அழுத்தம் பெரிய அளவில் குறையும்.
நீண்ட நாட்களாக இழுபறியில் இருந்த வேலைகள் அனைத்தும் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். உயர்கல்விக்காக வெளிநாடு செல்ல நினைக்கும் கடக ராசியினருக்கு இது ஒரு பொற்காலமாக அமையும்; ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் அதிகரித்து மன அமைதி கிடைக்கும்.
மேலே குறிப்பிட்டுள்ள இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கும் நேரம் மிகவும் சாதகமாக இருந்தாலும், புதிதாக எந்தவொரு தொழிலிலும் பெரிய தொகையை முதலீடு செய்வதற்கு முன்பு பலமுறை யோசித்து செயல்படுவது நல்லதாகும்.
புதன் கிரகத்தின் இந்த இடமாற்றம், குறிப்பிட்ட ராசியினரின் தொழில் முன்னேற்றத்திற்கும், நிதி நிலையை ஸ்திரமாக்குவதற்கும் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமையும் என ஜோதிட சாஸ்திரம் கணிக்கிறது.