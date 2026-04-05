ஏப்ரல் 11 புதன் பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்! முழு விவரம்!

புதன் பெயர்ச்சி 2026: பணமழையில் நனையப் போகும் 5 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்.. உங்க ராசியும் இருக்கா? தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
வரும் ஏப்ரல் 11, 2026 அன்று புதன் கிரகம் மீன ராசிக்குள் நுழைவதால் ஏற்படும் நீச்ச பங்க ராஜயோகத்தின் காரணமாக, குறிப்பிட்ட 5 ராசிக்காரர்களுக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டமும் வருமான உயர்வும் தேடி வரவுள்ளது.
ரிஷப ராசி: புதனின் சஞ்சாரம் 11-ம் வீட்டில் அமைவதால் இவர்களின் நிதி நிலைமை கணிசமாக உயரும்; வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்தும் வாய்ப்புகளும், முதலீடுகளுக்குக் குடும்பத்தாரின் முழு ஆதரவும் கிடைக்கும்.
மிதுன ராசி: 10-ம் வீட்டில் நிகழும் இந்தப் பெயர்ச்சியால் உத்தியோகம் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படுவதுடன், புதிய சொத்து அல்லது வாகனம் வாங்கும் நீண்ட நாள் கனவுகளும் நிறைவேறும்.
கடக ராசி: 9-ம் வீட்டில் புதன் அமர்வதால் இவர்களுக்கு வெளிநாடு செல்வதற்கான யோகமும், அங்கு உயர்கல்வி பயிலும் வாய்ப்பும் அமையும்; மேலும் தடைப்பட்டிருந்த வேலைகள் மீண்டும் சுமுகமாகத் தொடங்கும்.
கன்னி ராசி: இவர்களின் 7-வது வீட்டில் புதன் பெயர்ச்சி நிகழ்வதால், இதுவரை செய்த கடின உழைப்புக்கு உரிய பலனாக வேலையில் பதவி உயர்வும், மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுகளோடு கூடிய சம்பள உயர்வும் கிடைக்கும்.
மீன ராசி: புதன் லக்ன வீட்டிலேயே நுழைவதால் இவர்களுக்கு வருமானம் அதிகரிக்கும் மற்றும் புதிய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்; எனினும் சில ஏற்றத்தாழ்வுகள் வரலாம் என்பதால் தாயின் ஆலோசனையைப் பின்பற்றுவது அதிக நன்மையைத் தரும்.