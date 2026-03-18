மீன ராசிக்கு மாறும் புதன்: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு கொட்டப்போகுது அதிர்ஷ்டம்!

புதன் பகவான் வரும் 2026 ஏப்ரல் 11ம் தேதியன்று மீன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடையவுள்ளார். மீன ராசியில் புதன் நுழைவதால், 4 ராசிக்காரர்களுக்கு தொழிலில் அமோக வளர்ச்சியும், எதிர்பாராத நிதி லாபமும் கிடைக்கவுள்ளது. 

 
புதன் பகவான் மீன ராசியின் முதல் வீட்டிலேயே நுழைவதால், இந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல நேர்மறையான மாற்றங்கள் நிகழும். தன்னம்பிக்கை பலமடங்கு அதிகரிப்பதுடன், எந்தவொரு கடினமான சூழ்நிலையிலும் சரியான முடிவுகளை எடுக்கும் திறன் மேம்படும்.   

மீன ராசிக்காரர்களின் தொழில் வாழ்க்கையில் புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும். தனியார் மற்றும் அரசுத்துறைகளில் பணியாற்றுபவர்களுக்கு நீண்ட நாட்களாக தள்ளிப்போன பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.   

கும்ப ராசியின் 2-வது வீட்டிற்கு புதன் பெயர்ச்சி ஆவதால், இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத வகையிலான திடீர் பணவரவு கிடைக்கும். தொழிலதிபர்களாக இருந்தால், தொழிலை அடுத்தகட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லும் வகையிலான புதிய டீலிங்கள் அமையும்.   

ரிஷப ராசியின் 11-வது வீட்டிற்கு புதன் செல்வதால், நீண்ட நாட்களாக வராமல் இழுத்தடித்த சிக்கிய பணம் கைக்கு வந்து சேரும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் முழுமையான ஒத்துழைப்பு கிடைப்பதால், வேலையில் இருந்த பிரஷர் குறையும்.   

கடக ராசியின் 9-வது வீட்டிற்கு புதன் செல்லவுள்ளார். இது இவர்களுக்கு முழுமையான அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும் காலமாகும். குறிப்பாக, வெளிநாட்டிற்கு சென்று படிக்க நினைக்கும் மாணவர்களுக்கும், வெளிநாட்டுத் தொடர்புடன் வியாபாரம் மற்றும் வேலை செய்பவர்களுக்கும் சிறப்பான பலன்களை கொடுக்கும்.   

புதன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு தொழிலை விரிவாக்கம் செய்யும் எண்ணம் ஈடேறும். இதுவரை இருந்த தேவையற்ற மன அழுத்தங்கள் யாவும் நீங்கி, மன அமைதி திரும்பும். 

சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு உச்ச அதிர்ஷ்டம், தலைக்கு மகுடம், எதைத் தொட்டாலும் தங்கம் தான்