மீன ராசிக்குள் நுழையும் புதன்: இந்த 4 ராசிக்காரர்கள் தொட்டதெல்லாம் இனி பொன்னாகும்!

தற்போது சனி பகவானின் கும்ப ராசியில் பயணம் செய்து வரும் புதன், ஏப்ரல் 11ம் தேதியன்று குரு பகவானின் வீடான மீன ராசிக்குள் பிரவேசிக்கிறார். இந்த பெயர்ச்சியால் 4 குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களுக்கு தொழிலிலும், நிதி நிலையிலும் அபரிமிதமான லாபம் கிடைக்கவுள்ளது.
ஏப்ரல் 11ம் தேதி நடக்கும் இந்த புதன் பெயர்ச்சி, மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. புதன் பகவான் மீன ராசியில் சஞ்சரிக்கும் காலகட்டத்தில், குறிப்பிட்ட சில ராசிக்காரர்களின் தொழில் முடக்கம் நீங்கி, புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் மற்றும் எதிர்பாராத பணவரவு கிடைக்கும்.
புதன் பகவான் மீன ராசிக்குள்ளேயே நுழைவதால், தன்னம்பிக்கை பலமடங்கு அதிகரிக்கும். அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் மற்றும் அதற்கேற்ற சம்பள உயர்வுடன் கூடிய புரமோஷன் கிடைக்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. வாழ்க்கையில் நல்லதொரு பாசிட்டிவான மாற்றத்தை உணர்வீர்கள்.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த பெயர்ச்சியின் மூலம் திடீர் பணவரவு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் இதுவரை இருந்து வந்த குழப்பங்கள் யாவும் நீங்கி, நிம்மதியும் மகிழ்ச்சியும் தங்கும். தொழிலதிபர்களுக்கு எதிர்பாராத விதமாக லாபம் தரக்கூடிய பெரிய டீலிங்குகள் கிடைக்கும்.
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்குப் பல மாதங்களாக எவரோ ஒருவரிடம் மாட்டிக்கொண்டு இழுத்தடித்த பணம், இந்த நேரத்தில் எந்தத் தடையுமின்றி உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும். அலுவலகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் முழுமையான ஒத்துழைப்பு கிடைப்பதால், உங்கள் மீதான பிரஷர் குறையும்.
நீண்ட காலமாக முடியாமல் இழுபறியில் இருந்த வேலைகள் அனைத்தையும் கடக ராசிக்காரர்கள் வெற்றிகரமாக முடிப்பார்கள். குறிப்பாக வெளிநாடு சென்று உயர்கல்வி படிக்க நினைக்கும் மாணவர்களுக்கும், வெளிநாட்டு தொடர்புகளுடன் வேலை செய்பவர்களுக்கும் இது மிக பொற்காலமாகும்.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு ஆன்மீக விஷயங்களில் நாட்டம் அதிகரிக்கும் என்பதால், முழுமையான மன அமைதி கிடைக்கும். அதேநேரம், இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கும் நேரம் சாதகமாக இருந்தாலும், புதிதாக எந்தவொரு இடத்திலோ அல்லது தொழிலிலோ பெரிய தொகையை முதலீடு செய்யும் போது, ஒருமுறைக்கு இருமுறை நன்கு ஆலோசித்து புத்திசாலித்தனமாக செயல்படுவது கூடுதல் நன்மைகளை கொடுக்கும்.