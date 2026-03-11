புதன் கிரகத்தின் சதய நட்சத்திர பெயர்ச்சி: ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகும் 3 ராசிகள்!

ஜோதிட சாஸ்திரப்படி புத்திசாலித்தனம், அறிவு, பேச்சுத்திறன் மற்றும் வியாபாரத்திற்கு அதிபதியான புதன் பகவான் நேற்று ராகு ஆளும் சதய நட்சத்திரத்தில் பிரவேசித்துள்ளார். இந்த பெயர்ச்சியால் 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அபரிமிதமான லாபங்கள் கிடைக்க உள்ளது.
இந்த புதன் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு பல புதிய வாய்ப்புகளை கொண்டு வரும். புதிய தொழில் தொடங்கும் எண்ணம் நிறைவேறும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைப்பதுடன், ஏற்கனவே பணியில் உள்ளவர்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகளும், சம்பள உயர்வும் கிடைக்கும்.
மேஷ ராசியை சேர்ந்த மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். குறிப்பாக, போட்டி தேர்வுகளுக்கும் தயாராகும் மாணவர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் சிறப்பான வெற்றிகளை தேடி தரும்.
மிதுன ராசிக்காரர்களின் பேச்சுத்திறன் மற்றும் தன்னம்பிக்கை பல மடங்கு அதிகரிக்கும். தகவல் தொடர்பு துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த நேரம் மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டத்தை தரும்.
நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த முக்கியமான வேலைகள் வெற்றிகரமாக முடிவுக்கு வரும். தொழிலில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி ஏற்படும்.
மகர ராசியை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் கல்வி துறையில் பணியாற்றுபவர்களுக்கு இது பொற்காலமாக அமையும்.
புதனின் இந்த மாற்றம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு சற்று கடினமானதாக இருக்கலாம். எனவே தொழிலில் எந்தவொரு முடிவையும் அவசரப்பட்டு எடுக்க வேண்டாம்.