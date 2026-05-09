மே 15 புதன் பெயர்ச்சி: ஜாக்பாட் அடிக்கப் போகும் ராசிகள்! என்னென்ன தெரியுமா?

ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, புதன் கிரகம் வருகிற மே 15 அன்று மேஷ ராசியிலிருந்து ரிஷப ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடையவுள்ளார். இந்த பெயர்ச்சியால் உருவாகும் கேந்திர திரிகோண ராஜயோகம், சில குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அபரிமிதமான செல்வத்தையும் அதிர்ஷ்டத்தையும் தரப்போகிறது.
புதன் நேரடியாக ரிஷப ராசியிலேயே பிரவேசிப்பதால், இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு கடந்த சில மாதங்களாக இருந்து வந்த பண தடைகள் விலகிப் பொருளாதார நிலை மிகவும் வலுவடையும்; தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைப்பதோடு, குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் பெருகும்.
இந்த பெயர்ச்சி சிம்ம ராசியினருக்கு தொழிலில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை தரப்போகிறது; வேலை செய்யும் இடங்களில் இருந்து வந்த அழுத்தங்கள் குறைந்து, பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன.
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த பெயர்ச்சியின் மூலம் நிலுவையில் உள்ள பழைய கடன்கள் வசூலாகும்; வியாபாரிகள் மற்றும் சுயதொழில் செய்பவர்களுக்கு வருமானம் பல மடங்காக அதிகரிக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
புதனின் இந்த மாற்றம் கும்ப ராசியினருக்கு புதிய வேலை வாய்ப்புகளை தேடி தரும்; மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவதோடு, தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு நற்பெயரும் அங்கீகாரமும் கிடைக்கும்.
மேஷ ராசியினருக்கு மே 15க்கு பிறகு நிதி ஆதாயங்கள் அதிகரிப்பதோடு, வங்கி துறையில் பணியாற்றுபவர்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். அதேபோல, கடக ராசியினருக்கும் ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் சொத்துகள் சார்ந்த விஷயங்களில் எதிர்பாராத லாபங்கள் கிடைக்கும்.
இந்த புதன் பெயர்ச்சியின் காலகட்டத்தில் தகவல் தொடர்பு, சந்தைப்படுத்துதல், ஊடகம் மற்றும் வியாபாரம் செய்யும் அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்குமே சிறப்பான முன்னேற்றங்களும், சமூகத்தில் நல்ல மரியாதையும் கிடைக்கும்.