விருச்சிகத்தில் புதன் பெயர்ச்சி: நாளை முதல் 6 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், நல்ல காலம்

Budhan Peyarchi Palangal: நாளை, அதாவது அக்டோபர் 24 ஆம் தேதி புதன் விருச்சிக ராசியில் பெயர்ச்சி ஆவார். இது சில ராசிகளுக்கு லாபகரமானதாக இருக்கும். அந்த ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Mercury Transit: புத்திசாலித்தனம், அறிவாற்றல், வணிகம், பேச்சாற்றல் போன்ற பண்புகளுக்கு காரணியாக இருக்கும் புதன் கிரகங்களின் இளவரசர் என அழைக்கப்படுகிறார். நாளை நடக்கும் புதன் பெயர்ச்சி யாருக்கெல்லாம் அதிக நன்மைகளை அளிக்கும் என இங்கே காணலாம்.
புதன் அக்டோபர் 24, 2025 அன்று விருச்சிக ராசிக்குள் நுழைவார். இந்தப் பெயர்ச்சி பல ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டத்தை பிரகாசமாக்கும். இது அவர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும்.
புதன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் மிக அதிக நன்மைகள் கிடைக்கும். புதன் பெயர்ச்சியால் பொற்காலத்தை அனுபவிக்க ராசிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
கன்னி: விருச்சிக ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக நன்மைகளை அளிக்கும். அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு பதவி உயர்வும் ஊதிய உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். ரியல் எஸ்டேட், தொழில்நுட்பம் அல்லது கல்வித் துறையில் இருப்பவர்கள் நல்ல லாபத்தைக் காண்பார்கள். உங்கள் உடன்பிறந்தவர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். தகவல் தொடர்பு தொடர்பான துறைகளில் பணிபுரிபவர்களுக்கு இந்தக் காலம் ஒரு பொற்காலமாக இருக்கலாம்.
விருச்சிகம்: புதன் பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசியில் அதிக நன்மைகளை அளிக்கும். சில குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் ஏற்படும். இந்த அம்சம் உங்கள் வாழ்க்கையின் பல்வேறு பகுதிகளில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். தொழில் துறையில் வெற்றியை அடைவதற்கு இது மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கலாம். நல்ல தொடர்பு காரணமாக பணியிடத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். புதிய திட்டங்களைத் தொடங்க அல்லது புதிய தொழிலை மேற்கொள்ள இது சிறந்த நேரம். இந்த காலம் முதலீடு செய்வதற்கு மிகவும் சாதகமானது.
தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் பெயர்ச்சி பன்மடங்கு லாபத்தை அதிகரிக்கும். இது உங்கள் நிதி நிலைமையில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். பழைய முதலீடுகளிலிருந்து நல்ல லாபம் ஈட்ட அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. நிதி முடிவுகளை மிகவும் திறம்பட எடுக்க முடியும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் பழகுவதற்கு உங்களுக்கு போதுமான நேரம் கிடைக்கும். இது உறவுகளில் நல்லிணக்கத்தை அதிகரிக்கும். புதிய திட்டங்களை மேற்கொள்வதற்கும் வணிகத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கும் இது ஒரு சிறந்த நேரம்.
மகரம்: புதன் பெயர்ச்சி மகர ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக லாபத்தை அளிக்கும். சமூக உறவுகளில் நேர்மறையான தாக்கம் ஏற்படும். இது தொழில் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை இரண்டிற்கும் நன்மை பயக்கும். குறுகிய கால பயணங்கள் உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். அவை திருப்தியையும் மகிழ்ச்சியையும் தரும். உங்களிடம் உள்ள படைப்பு யோசனைகள் இப்போது பலனளிக்கும். வெற்றி மற்றும் அங்கீகாரம் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
கும்பம்: புதன் பெயர்ச்சி மீன ராசிக்காரர்களுக்கு பல வித லாபத்தை அளிக்கும். இது உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். பொருளாதார நிலை மேம்படும். புதிய வாகனம் அல்லது சொத்து வாங்குவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. நிதி தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. லட்சுமி அன்னையின் அருள் எப்போதும் இருக்கும். நீங்கள் மனதளவில் அதிக அமைதியையும் திருப்தியையும் உணர்வீர்கள்.
மீனம்: புதன் பெயர்ச்சி மீன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதமானதாக இருக்கும். குழந்தைகளின் எதிர்காலம் நல்லபடி அமையும். உங்கள் காதல் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய உற்சாகம் இருக்கும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் புரிதல் அதிகரிக்கும். குழந்தைகள் திறமை மற்றும் படைப்புத் திறன்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகளைப் பெறுவார்கள். படைப்பு பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம். ஆரோக்கியத்தைப் பற்றி அதிக கவலை இருக்காது.
வாழ்வில் அனைத்து வித வளங்களையும் பெற்று, வெற்றி மழையில் நனைய, "ரௌகிணேயாய வித்மஹே சந்த்ர புத்ராய தீமஹி தந்நோ: ஸெளம்ய ப்ரசோதயாத்" என்ற புதன் காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை