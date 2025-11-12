புதன் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகள் மீது பண மழை, நல்ல காலம் ஆரம்பம்

நவம்பர் 23 ஆம் தேதி புதன், சுக்கிரனின் ராசியான துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்தப் பெயர்ச்சியால் மூன்று ராசிக்காரர்கள் எதிர்மறையாகப் பாதிக்கப்படுவார்கள், இரண்டு ராசிக்காரர்கள் கலவையான விளைவுகளை பெறுவார்கள்.
புதன் பெயர்ச்சியின் எதிர்மறை தாக்கம் சில ராசிக்காரர்களின் பேச்சு, ஆரோக்கியம், செல்வம் மற்றும் உறவுகளைப் பாதிக்கலாம். நவம்பர் மாதத்தில் புதன் பெயர்ச்சியின் எதிர்மறை தாக்கத்தால் இந்த ராசிக்காரர்கள் எவ்வாறு பாதிக்கிறார்கள் என்பதைப் பார்ப்போம்.
கிரகங்களின் அதிபதியான புதன், நவம்பர் 23 ஆம் தேதி சுக்கிரனின் ராசியான துலாம் ராசியில் இடம்பெயரப் போகிறார். துலாம் ராசியில் புதன் இரவு 7:58 மணி குடியேறுவார். நவம்பர் 23 முதல் டிசம்பர் 6 ஆம் தேதி இரவு 8:52 மணிக்கு புதன் சுக்கிரனின் வீட்டில் இருப்பார்.
ரிஷபம்: புதன் ரிஷப ராசியின் ஆறாவது வீட்டை கடக்கிறது. உங்கள் சேவை, உடல்நலம் மற்றும் வேலை ஏற்பாடுகளில் ஒழுங்கைக் கொண்டுவர நீங்கள் உந்துதல் பெறுவீர்கள். உங்கள் உடல்நலம் மற்றும் வாழ்க்கை முறைக்கு நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும், குறிப்பாக சிறிய தொற்றுகள் அல்லது மன அழுத்தத்தைத் தவிர்க்கவும்.
கடகம்: புதன் கடக ராசியின் நான்காவது வீட்டை பெயர்ச்சி அடைகிறார். குடும்ப விஷயங்கள், வீட்டு அலங்காரம் மற்றும் வீட்டு நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கக்கூடும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் இணைவதற்கும், பழைய நினைவுகளைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்கும், உணர்ச்சிபூர்வமான ஆதரவை வழங்குவதற்கும் நீங்கள் நேரம் ஒதுக்கலாம்.
சிம்மம்: இந்த புதன் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசியின் மூன்றாவது வீட்டை பாதிக்கும். தொடர்பு, விவாதங்கள் மற்றும் சிறிய பணிகள் அதிகரிக்கும். உங்கள் பேச்சில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்கவும், வாக்குவாதங்களை தவிர்க்கவும். நெருங்கிய உறவினர்களுடனான உறவுகள் மேம்படும். குறுகிய பயணங்கள் அல்லது இடமாற்றங்கள் சாத்தியமாகும்.
விருச்சிகம்: புதன் விருச்சிக ராசியின் பன்னிரண்டாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறது; நீங்கள் அதிக சுயபரிசோதனை செய்வீர்கள்; சில செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். ஆன்மீகம், தியானம், மறைமுக ஆய்வு அல்லது மனோ பகுப்பாய்வு மீதான போக்கு அதிகரிக்கும். இருப்பினும், அதிகமாக யோசிப்பதை தவிர்க்கவும்.
மீனம்: இந்த புதன் பெயர்ச்சி உங்கள் எட்டாவது வீட்டை பாதிக்கும். பகிரப்பட்ட வளங்கள், ரகசியங்கள் அல்லது மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். முதலீடு, கடன் அல்லது கூட்டாண்மை விஷயங்களில் எச்சரிக்கை அவசியம். இருப்பினும், உள் மாற்றங்கள் அல்லது மனோ பகுப்பாய்வு பற்றிய நுண்ணறிவைப் பெறலாம். உடல்நலம் அல்லது மன ஆரோக்கியத்தில் மாற்றங்கள் சாத்தியமாகும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.