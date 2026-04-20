மேஷத்தில் சூரியன், புதன்.. மே 1 முதல் கொடிகட்டி பறக்க போகும் 3 ராசிகள்! யார் யார் பாருங்க

புதாதித்ய ராஜயோகத்தால் அதிர்ஷடம் பெறும் மூன்று ராசிகள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
மேஷ ராசியில் சூரியன் மற்றும் புதனின் சேர்க்கையால் புதாதித்ய ராஜயோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகத்தால் குறிப்பிட்ட ராசிகள் (மேஷம், சிம்மம், கடகம்) மட்டும் அதிக பலன்களை பெற இருக்கின்றனர்.
கிரகங்களின் ராஜாவாக கருதப்படும் சூரியன் ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதியே மேஷ ராசிக்குள் நுழைந்தார். இந்த சூழலில், வரும் ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதி மேஷ ராசிக்குள் புதன் நுழைகிறார். இதனால் சூரியன் மற்றும் புதன் சேர்ந்து புதாதித்ய ராஜயோகம் உருவாக்குகிறது.
இந்த புதாதித்ய ராஜயோகம் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இருப்பினும் சில குறிப்பிட்ட ராசிக்களில் மட்டும் (மேஷம், சிம்மம், கடகம்) அதிக பலன்களை கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் அவர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெற உள்ளனர்.
மேஷம் (Aries): மேஷ ராசியின் முதல் வீட்டில் சூரியன் மற்றும் புதனின் சேர்க்கை நடக்கிறது. இதனால் உருவாகும் புதாதித்ய ராஜயோகத்தால், இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு ஆளுமை திறன் மற்றும் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். கூடுதல் வருமானத்திற்கான புதிய வழிகள் பிறக்கும். வேலையிடத்தில் பதவி உயர்வு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்கும். மேலும், திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் நல்ல வரன் கிட்டும்.
சிம்மம் (Leo): சிம்ம ராசியின் 9ம் வீட்டில் சூரியன், புதன் சேர்க்கை நடக்கிறது. இதனால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் வெற்றிகளை கைப்பற்ற உள்ளனர். இந்த காலகட்டத்தில் வெளிநாட்டிற்கு செல்லும் வாய்ப்பு வரும். அதனால் நல்ல பலன்களும் கிடைக்கும். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும். மாணவர்கள் கல்வியில் வெற்றியடைய முடியும். வெளியில் சிக்கி இருக்கும் பணம் உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும்.
கடகம் (Cancer): கடக ராசியின் 10 வது வீட்டில் சூரியன் மற்றும் புதனின் சேர்க்கை நடக்கிறது. இதனால் கடக ராசிக்காரர்கள் தொழில் ரீதியான வளர்ச்சியை பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் தொழிலில் வெற்றி பெற முடியும். நல்ல லாபம் இருக்கும். புது ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். அதேபோல், புதிதாக தொழில் நடக்க நினைப்பவர்களும் இந்த காலத்தில் முதலீடு செய்யலாம்.
