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பிரதமர் மோடியின் வீடியோவை தூக்கிய மெட்டா நிறுவனம்! ஏன் தெரியுமா?

Written ByYuvashree
Published: Jul 28, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:23 PM IST

PM Modi Video Blocked Meta Apologized : பிரதமர் மோடி, இளைஞர்களின் நீட் முறைகேடுகளுக்கு எதிராக நடக்கும் போராட்டம் குறித்து பேசிய வீடியோவை பேஸ்புக்கிலிருந்து மெட்டா நீக்கியுள்ளது. இது ஏன் தெரியுமா? இதோ விவரம்!

PM Modi Video Blocked Meta Apologized : பிரதமர் மோடி, முதன்முதலாக செல்ஃபி வீடியோ ஒன்றை சமீபத்தில் தன்னுடைய சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்திருந்தார். இதனை, பேஸ்புக்கிலிருந்து மெட்டா நீக்கியிருப்பதோடு அதற்கு வருத்தம் தெரிவித்துள்ளது. 

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போராட்டம்

சமீபத்தில், உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்தது இளைஞர்களின் நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிரான போராட்டம். நீட் வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட இந்த போராட்டத்தில், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை வைத்திருந்தனர். இது குறித்து அந்த சமயத்தில் பிரதமர் மோடி முதன்முறையாக செல்ஃபி வீடியோ ஒன்றை பதிவிட்டிருந்தார். சமீபத்தில் தர்மேந்திர பிரதானும் பதவி விலகினார். 

 

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வீடியோ

"Friends.." என்று அந்த வீடியோவில் பிரதமர் மோடி பேசியிருந்தார். அதில், கண்டிப்பாக மாணவர்கள் கோரிக்கைகளுக்கு செவிசாய்த்து நீட் விஷயத்தில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்திருந்தார். மோடி முதன்முரையாக செல்ஃபி மோடில் பேசியிருந்த இந்த வீடியோ அவருடைய சமூக வலைதள பக்கங்களில் பதிவிடப்பட்டு இருந்தது.

 

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பேஸ்புக்

இந்த வீடியோ, பேஸ்புக்கிலிருந்து சில மணி நேரங்களுக்கு நீக்கப்பட்டிருந்தது. இதையடுத்து, மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் மெட்டா நிறுவனத்தின் உலகளாவிய பொதுக் கொள்கைப் பிரிவுத் தலைவரை வரவழைத்து பேசியதாக கூறப்படுகிறது.

 

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மெட்டா

இதற்கு பதிலளித்திருக்கும் மெட்டா, தொழில்நுட்ப கோளாரு காரணமாக அந்த வீடியோ நீக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் இப்போது அது சரியாகி விட்டதாகவும் கூறியிருக்கிறது. 

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கோரிக்கைகள்

மாணவர்களின் போராட்டத்தை பொறுத்தவரை, அவர்களின் கோரிக்கைகள் ஏற்கப்பட்டு நிறைவேற்றப்படும் என நம்பிக்கை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், அவர்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டனர். 

TAGS:
PM Narendra Modi
Meta
Facebook

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