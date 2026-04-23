MI vs CSK: இன்று மோதல் - தோனி, ரோகித் விளையாடுவார்களா? பிளேயிங் 11 இதுதான்!

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings IPL 2026: மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் இன்று (ஏப்ரல் 23) மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் மோதுகின்றன. இப்போட்டியில் ரோகித் சர்மா, எம். எஸ். தோனி விளையாடுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், இரு அணிகளின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 
சிஎஸ்கே மற்றும் மும்பை அணி இரண்டுமே இத்தொடரில் இதுவரை இரண்டு வெற்றிகளை மட்டுமே பெற்றுள்ளனர். இதனால் இப்போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி புள்ளிப்பட்டியலில் முன்னேறும். எனவே இரு அணிகளுக்கும் இடையே நடக்கும் இந்த போட்டி மிகவும் விறுவிறுப்பாக செல்லும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை.   

நடப்பாண்டு ஐபிஎல்லில் சென்னை அணிக்காக எம்.எஸ். தோனி இன்னும் விளையாடவில்லை. மும்பைக்கு எதிரான இப்போட்டியில் அவர் களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேநேரத்தில், சென்னை அணியில் ஸ்பென்சர் ஜான்சன் இணைந்துள்ளார். ஆனால் அவர் இப்போட்டியில் விளையாடும் வாய்ப்பு குறைவாகவே உள்ளது.   

அதேபோல் 2026 ஐபிஎல்லில் இருந்து விலகிய ஆயூஷ் மாத்ரேவுக்கு பதிலாக யார் விளையாடுவார் என்ற கேள்வியும் ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ளது. இந்த சூழலில், அவருக்கு மாற்று வீரராக உர்வில் படேல் பிளேயிங் 11ல் வரலாம் என கூறப்படுகிறது.   

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை பொறுத்தவரையில், பெரிய அளவில் மாற்றம் ஏதும் இருக்காது. கடந்த இரண்டு போட்டிகளில் விளையாடாத ரோகித் சர்மா, இப்போட்டியில் விளையாடும் வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது. ஆனால் இன்னும் உறுதியாகவில்லை. ஒருவேளை அவர் வருகை தரும் பட்சத்தில் இளம் வீரர் டேனிஷ் மாலேவார் வெளியேறும் வாய்ப்பிருக்கிறது. அதேபோல், அணியில் வில் ஜாக்ஸ் இணைந்திருப்பதால், அவர் இப்போட்டியில் விளையாட வாய்ப்புள்ளது.   

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் உத்தேச பிளேயிங் 11: சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சர்பராஸ் கான், ஷிவம் துபே, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், ஜேமி ஓவர்டன், எம்எஸ் தோனி (விக்கெட் கீப்பர்), அன்ஷுல் கம்போஜ், நூர் அகமது, ஸ்பென்சர் ஜான்சன், குர்ஜப்னீத் சிங். இம்பேக்ட் வீரர்: உர்வில் படேல்.  

மும்பை இந்தியன்ஸ் உத்தேச பிளேயிங் 11: குயின்டன் டி காக் (விக்கெட் கீப்பர்), டேனிஷ் மாலேவார், நமன் திர், திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா (கேப்டன்), ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், கிரிஷ் பாரத், மிட்செல் சான்ட்னர், வில் ஜாக்ஸ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அஷ்வனி குமார். இம்பேக்ட் வீரர்: சூர்யகுமார் யாதவ்.

