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பால் விலை அதிரடி உயர்வு.. லிட்டருக்கு இவ்வளவா? ஷாக்கில் மக்கள்

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 27, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:00 AM IST

Milk Price Hike: தமிழகத்தில் நடப்பாண்டில் 2வது முறையாக தனியார் பால் நிறுவனங்கள் பால், தயிர் விலையை உயர்த்தியுள்ளன. அமிர்தா, திருமலா, ஜெர்சி, வேதா சக்ர உள்ளிட்ட நிறுவனங்களில் பால், தயிர் விலையை லிட்டருக்கு ரூ.4 வரை உயர்ந்துள்ளது.

 

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இந்தியா முழுவதும் பால் உற்பத்தி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆந்திரா, கர்நாடக, கேரளா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பால் உற்பத்தி கடுமையாக சரிந்து வருகிறது. இதனால், தனியார் பால் நிறுவனங்கள் வணிகத்தை தக்க வைக்கவும், உயர்த்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் தனியார் பால் நிறுவனங்கள் பால் விலையை அதிரடியாக உயர்த்தியுள்ளது.

 

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அதாவது, அமிர்தா, திருமலா, ஜெர்சி, ஹெரிடேஜ், சக்ரா நிறுவனங்களின் பால் விலையை இன்று (ஜூலை 27) முதல் ரூ.2 முதல் ரூ.4 வரை உயர்த்தியுள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதனால், பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.  அண்மையில் தான், தமிழகத்தில் ஆரோக்கியா நிறுவனம் பால் விலையை லிட்டருக்கு ரூ.4 வரை உயர்த்தியுள்ளது. 

 

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இந்த நிலையில், ஆரோக்கியாவை தொடர்ந்து,அமிர்தா, திருமலா, ஜெர்சி, ஹெரிடேஜ், சக்ரா நிறுவனங்களின் பால் விலை ரூ.2 முதல் ரூ.4 வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.  பால் மட்டுமில்லாமல்,  அமிர்தா, திருமலா, ஜெர்சி, ஹெரிடேஜ் நிறுவனங்களின் தயிர் விலையும் ரூ.2 முதல் ரூ.4 வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

 

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பால் உற்பத்தி குறைவு, கொள்முதல் விலை, மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வு காரணமாக விலை உயர்ந்துள்ளது. அதே நேரத்தில் பால் முகவர்களின் கமிஷனை தனியார் நிறுவனஙகள் உயர்த்தவில்லை. தமிழகத்தில் பெரும்பாலும் ஆவின் நிறுவனத்தின் பால் தான் அதிகம் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. மக்கன் அதனை தான் அதிகம் வாங்குகின்றனர்.

 

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தனியார் பால் விலையை உயர்ந்துள்ளதால், ஆவின் பாலை மக்கள் அதிகம் வாங்கும் நிலை உருவாகும். இதனால், ஆவின் பாலுக்கு தமிழகத்தில் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.  இதனால்,  தமிழகத்தில் பால் உற்பத்தியை அதிகரிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது.

TAGS:
Milk Price
Aavin milk

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