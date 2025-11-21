கோடிக் கணக்கில் பணம்.. சொகுசு பங்களா! உலக அழகிக்கு கிடைக்கும் பரிசு

Miss Universe 2025 Winner Mexico Fatima Bosch Prize Money: 2025ஆம் ஆண்டின் மிஸ் யுனிவர்ஸ் பட்டத்தை மெக்ஸிசோ அழகி தட்டிச் சென்றார். இவருக்கு எவ்வளவு பரிசுத் தொகை கிடைக்கும் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
மிஸ் யுனிவர்ஸ் போட்டி ஆண்டுதோறும் நடைபெற்று வருகிறது. சர்வதேச நாடுகளைச் சேர்ந்த அழகிகள் இந்த போட்டியில் கலந்து கொண்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், 2025ஆம் ஆண்டுக்கான மிஸ் யுனிவர்ஸ் போட்டி, தாய்லந்தில் உள்ள இம்பாட் சேலஞ்சர் ஹாலில் நடந்தது. இதில் இந்தியா சார்பில் மணிக விஸ்வகர்மா போட்டியிட்டார்.
2025ஆம் ஆண்டுக்கான மிஸ் யுனிவர்ஸ் பட்டத்தை பாத்திமா போஷ் வென்றார். கடந்த ஆண்டு வெற்றியாளரான டென்மார்க்கைச் சேர்ந்த விக்டோரியா கஜேர் தீல்விக்கிடமிருந்து பாத்திமா போஷ் கிரீடத்தைப் பெற்றார். பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த போட்டியாளர்கள் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்தனர்.
தாய்லாந்தின் வீணா பிரவீனர் சிங் முதல் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்தார். இவர் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தார். இவர் முதல் ரன்னர் அப் ஆக தேர்வு செய்யப்பட்டார். அதைத் தொடர்ந்து வெனிசுலாவின் ஸ்டெபானி அபாசாலி இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்தார்.
மூன்றாவது இடத்தை பிலிப்பைன்ஸைச் சேர்ந்த அஹ்திசா மனாலோவும், ஐவரி கோஸ்ட்டைச் சேர்ந்த ஒலிவியா யேஸ் நான்காவது இடத்தைப் பிடித்தார். மிஸ் யுனிவர்ஸ் பட்டத்தை வென்ற, பாத்திமா போஷ்க்கு வாழ்த்துகளை பலரும் சமூக வலைதளங்களில் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
மேலும், பாத்திமா போஷின் பரிசுத் தொகை குறித்த விவரங்களும் வெளியாகி உள்ளது. மிஸ் யுனிவர்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான பரிசுத் தொகையை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடவில்லை. இருப்பினும், எவ்வளவு பரிசுத் தொகை கிடைக்கும் என்ற தகவல் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
அதாவது, மிஸ் யுனிவர்ஸ் பட்டத்தை வென்ற, பாத்திமா போஷ்க்கு ரூ.2.07 கோடி கிடைக்கும் என தகவல் தெரிவிக்கின்றன. இந்த பரிசுத் தொகை தான் 2024ஆம் ஆண்டு மிஸ் யுனிவர்ஸ் விக்டோரியா க்ஜேருக்கு வழங்கப்பட்டது. பரிசுத் தொகையுடன் உலக அழகி பட்டத்தை வென்றவருக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.4.43 லட்சம் வழங்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போதைய மிஸ் யுனிவர்ஸுக்கு நியூயார்க் நகரில் ஒரு சொகுசு அடுக்குமாடி குடியிருப்பும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. கூடுதலாக, புகழ்பெற்ற மிஸ் யுனிவர்ஸ் கிரீடத்தின் மதிப்பு இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் ரூ.44 கோடி இருக்கும் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.