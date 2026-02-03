சிம்பு தவறவிட்ட ஹிட் படங்கள்! லிஸ்ட்ல ரெண்டு தனுஷ் படம்.. என்னென்ன தெரியுமா?

Missed And Shelved Films Of Silambarasan : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் சிம்பு. இவரது முழு பெயர் சிலம்பரசன். இவர், சில ஹிட் படங்களை தனது திரை வாழ்க்கையில் தவற விட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
Missed And Shelved Films Of Silambarasan : கோலிவுட்டில் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், சிம்பு. டி.ராஜேந்தரின் மகனான இவர், சிறு வயதில் இருந்தே தமிழ் படங்களில் நடிப்பதால், ‘லிட்டில் சூப்பர் ஸ்டார்’ என்று அறியப்படுகிறார். இதையடுத்து, அவர் தவறவிட்ட படங்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
சிம்பு நடிக்க இருந்த படம் கோ. கே.வி.ஆனந்த் இயக்கியிருந்த இந்த படத்தின் காட்சிகள் சிலவற்றில் சிம்பு நடித்தார். ஆனால் சில காரணங்களால் இதில் அவரால் தொடர்ந்து நடிக்க முடியாமல் போனது. பின்னர் இதில் ஜீவா நடித்து படம் சூப்பர் ஹிட் ஆனது.
2011ல் சிம்புவை வைத்து வட சென்னை படம் எடுக்கப்போவதாக வெற்றிமாறன் அறிவித்திருந்தார். ஆனால், சில காரணங்களால் சிம்புவால் நடிக்க முடியாமல் போனது. இதனால் தனுஷ் இதில் நடித்தார். படம், 2018ல் வெளியாகி செம ஹிட் ஆனது.
ஷங்கர் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்திருந்த நண்பன் படத்தில் ஜீவா அல்லது ஸ்ரீகாந்த் ரோலில் நடிக்க சிம்புவை கேட்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், இதில் அவருக்கு விருப்பம் இல்லாததால் அவர் நடிக்கவில்லை.
வெற்றிமாறனின் ஆடுகளம் படத்தில் ஹீரோவாக நடிக்க முதலில் சிம்புவை கேட்கப்பட்டதாம். அதற்கு சம்மதம் தெரிவித்த அவர் கால்ஷீட் பிரச்சனை காரணமாக படத்தில் இருந்து விலகியதாக கூறப்பட்டது. இதில் பின்னர் தனுஷ் நடித்து படம் சூப்பர் ஹிட் ஆனது.
லிங்குசாமி இயக்கத்தில் வெளியான ‘வேட்டை’ படத்தில் ஆர்யாவின் கேரக்டரில் சிம்புதான் நடிப்பதாக இருந்ததாம். ஆனால், அவர் இப்படத்தில் நடிக்கவில்லை. பின்னர் ஆர்யா-மாதவன் நடிப்பில் வெளியாகி படம் ஹிட் ஆனது.
பில்லா 2018 என்கிற படத்தை வெங்கட் பிரபு இயக்க, அதில் சிம்பு நடிப்பதாக இருந்தது. ஆனால், இந்த படம் அறிவிப்புடன் நிறுத்தப்பட்டது. படம் குறித்த வேலைகள் நடக்கவே இல்லை.
சிம்பு நடிக்க வேண்டிய கான், கெட்டவன், வேட்டை மன்னன், அன்பானவன் அசராதவன் அடங்காதவன் பார்ட் 2 உள்ளிட்ட பல படங்கள், பாதி படப்பிடிப்பிலேயே நிறுத்தப்பட்டது. இதற்கு காரணமாக, நிதி பிரச்சனை, சிம்பு படப்பிடிப்பு தளத்திற்கு வராதது என பல கூறப்பட்டன.