ஸ்டாலினே தோல்வி? கடும் அப்செட்டில் திமுக! கொளத்தூரில் நடந்த ட்விஸ்ட்

மு.க. ஸ்டாலின் தனது சொந்த தொகுதியான கொளத்தூரில் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளதா?
திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது சொந்த தொகுதியான கொளத்தூரில் பின்னடைவை சந்தித்திருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில், அத்தொகுதியில் அவர் வெற்றி பெற ஏதேனும் வாய்ப்புகள் உள்ளதா என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்த நிலையில், இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று வருகிறது. வழக்கம் போல் இல்லாமல் இத்தேர்தல் அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது. தவெக தலைவர் விஜய் வெற்றியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது.
காலை 12 மணி நிலவரப்படி தமிழக வெற்றிக் கழகம் 107 தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் 40,000 வாக்குகளுக்கு மேல் பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறார். அதேபோல், திருச்சி கிழக்கிலும் முன்னிலை வகித்து வருகிறார்.
இது ஒருபக்கம் இருக்க திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பின்னடைவை சந்தித்து இருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. ஒரு முதல்வர் வேட்பாளர் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக மக்களுக்காக பல திட்டங்களை அறிவித்த ஒருவர் அவர் தோல்வி அடையும் நிலையில் இருப்பது அனைவரையும் வாய்யடைக்க செய்துள்ளது.
ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் வெற்றி பெற்று எம்.எல்.ஏ-வாக இருந்து வருகிறார். கடந்த 2021 தேர்தலில் 1,05,522 வாக்குகளை பெற்று வெற்றி அடைந்த நிலையில், தற்போது 9 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளார்.
முதல்வராக இருந்த ஸ்டாலின் தனது தொகுதியிலேயே பின்னடைவை சந்தித்து இருப்பது, ஆளும் கட்சிக்கு எதிரான மனநிலையை இந்த வாக்கு எண்ணிக்கை உணர்த்துகிறது. 9 ஆயிரம் வாக்குகள் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இல்லை என்றாலும் , ஒரு முதல்வர் வேட்பாளர் தனது சொந்த தொகுதியிலேயே இழுபறியை சந்திப்பது திமுகவினரை அப்செட்டில் ஆழ்த்தி உள்ளது.
இளைஞர்கள் முதல் வாக்காளர்கள் மட்டுமல்லாமல், மொத்தமாகவே பெரும்பாலான மக்கள் தனது வாக்கினை தவெகவிற்கு செலுத்தி உள்ளனர். இது திராவிட கட்சிகளுக்கு எதிரான ஒரு மனநிலையை பிரதிபலிக்கிறது.
ஸ்டாலின் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளதா: ஸ்டாலின் போட்டியிட்டுள்ள கொளத்தூர் தொகுதியில் தற்போது வரை 8 சுற்றுக்கள் வரையே வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவடைந்துள்ளன. இன்னும் 7 சுற்றுகள் வரை நடைபெற வாய்ப்புள்ளது. மேலும், 10,000 வாக்குகளில் பின்னடைவில் இருந்து வெற்றி பெறுவது என்பது கடினமான ஒன்று என்றாலும், முடிவு வரும் வரை பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும்.