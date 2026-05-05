முதல்வர் பதவி காலி.. ராஜினாமா செய்த ஸ்டாலின்.. அடுத்து என்ன?

DMK MK Stalin Resigns CM Post: முதலமைச்சர் பதவியை திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் ராஜினாமா செய்தார். ராஜினாமா கடிதத்தை ஆளுநர் மாளிக்கைக்கு மு.க.ஸ்டாலின் அனுப்பி வைத்தார். தேர்தலில் திமுக தோல்வியடைந்த நிலையில், மு.க.ஸ்டாலின் பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.
DMK MK Stalin Resigns CM Post: 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணி 73 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. மேலும், கொளத்தூர் தொகுதியிலும் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தோல்வியை தழுவினார். இது திமுகவுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மாபெரும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. 233 தொகுதிகளிலும் தவெக தனித்து போட்டியிட்டு, 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. கிட்டதட்ட 34 சதவீதம் வாக்குகளை தவெக முதல் தேர்தலிலேயே பெற்றுள்ளது. 60 ஆண்டுகால திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சிகளுக்கு தவெக முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
யாரும் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு தவெக இந்த தேர்தலில் வெற்றி வாகை சூடியது. அதே நேரத்தில், ஆளும் கட்சியாக இருந்த திமுக படுதோல்வியை சந்தித்தது. 73 இடங்களை மட்டுமே திமுக கூட்டணி கைப்பற்றியது. இதில், திமுக 59 இடங்களை மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. மேலும், காங்கிரஸ் 5 இடங்களிலும், இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிக் லீக் 2 இடங்களிலும், சிபிஐ 2 இடங்களிலும், சிபிஎம் 2 இடங்களிலும், விசிகி 2 இடங்களிலும், தேமுதிக 1 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றது.
மேலும், தனது சொந்த தொகுதியிலேயே திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தோல்வி அடைந்தார். தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட வி.எஸ்.பாபு மாபெரும் வெற்றியை பெற்றார். வி.எஸ்.பாபு 82,997 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். மு.க.ஸ்டாலினை 8795 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
மேலும், திமுகவின் 15 அமைச்சர்கள் தோல்வி அடைந்தனர். திமுக அரசின் 34 அமைச்சர்களில் இருவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. தேர்தலில் போட்டியிட்ட 32 அமைச்சர்களில் 15 அமைச்சர்கள் தோல்வி அடைந்தனர். அதேசமயம் 17 அமைச்சர்கள் வெற்றி பெற்றனர். மேலும், மூத்த தலைவர்களுக்கு தோல்வியை தான் சந்தித்தனர்.
இந்த தேர்தலில் திமுக பலத்த அடியை கொடுத்துள்ளது. இந்த நிலையில், திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தனது முதல்வர் பதவியை தற்போது ராஜினாமா செய்துள்ளார். ராஜினாமா கடிதத்தை ஆளுநர் மாளிகைக்கு கொடுத்து அனுப்பினார். 2021ஆம் ஆண்டு மே 7ஆம் தேதி முதல்வராக ஸ்டாலின் பதவியேற்றார். 2026 தேர்தலில் தோல்வி அடைந்த நிலையில், தனது முதல்வர் பதவியை அவர் ராஜினாமா செய்துள்ளார்.
திமுக தோல்வி அடைந்தது ஸ்டாலின் உட்ப பல்வேறு மூத்த தலைவர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், உடன் பிறப்புகளும் மிகவும் அப்செட்டில் இருக்கின்றனர். இருந்தாலும், எதிர்க்கட்சியாக திமுக பலமாகவும், வலுத்த குரலோடு செயல்படும் என உடன் பிறப்புகள் நம்பிக்கை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இதற்கிடையில், தவெக தலைவர் விஜய் ஆட்சி அமைப்பதற்கான நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகிறார். தவெகவுக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், ஆட்சி அமைக்க விசிக, கம்யூனிஸ்ட், ஐயுஎம்எல், பாமக, காங்கிரஸ் கட்சிகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார். இந்த பேச்சுவார்த்தை முடிவடைந்ததும், முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்க உள்ளார்.