ஸ்டாலின் டூ மம்தா: 5 மாநில முதலமைச்சர்களின் சொத்து மதிப்பு? யார் பணக்காரர்!

தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி, அசாம் மற்றும் மேற்கு வங்கம் என 5 முதலமைச்சர்களின் சொத்து மதிப்பு குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
இந்தாண்டில் தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி, அசாம் மற்றும் மேற்கு வங்கம் ஆகிய 5 மாநிலங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த நிலையில், இம்மாநில முதலமைச்சர்களின் சொத்து மதிப்பு விவரம் வெளியாகி இருக்கிறது. அது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
மு.க. ஸ்டாலின்: இந்த பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருப்பவர் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின். இவரில் சொத்து மதிப்பு ரூ. 9 கோடி என கூறப்படுகிறது. இந்த தகவல் தேர்தல் பிரமாணப் பத்திரத்தின் மூலம் கிடைத்தது.
ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா: இந்த பட்டியலின் இரண்டாவது இடத்தில் அசாம் முதலமைச்சர் ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா உள்ளார். இவரின் சொத்து மதிப்பு சுமார் 2.36 கோடி என கூறப்படுகிறது. மேலும், இவருக்கு ரூ. 1.41 கோடி கடன் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
எம். ரங்கசாமி: இந்த பட்டியலின் மூன்றாவது இடத்தில் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் எம். ரங்கசாமி உள்ளார். அவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 1 கோடி என கூறப்படுகிறது.
பினராயி விஜயன்: இந்த பட்டியலின் நான்காவது இடத்தில் கேரளா முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் உள்ளார். இவரின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 44 லட்சம் என்றும் அவரது மனைவி பெயரில் ரூ. 60 லட்சமும் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
மம்தா பானர்ஜி: இந்த பட்டியலின் கடைசி இடத்தில் மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி உள்ளார். இவரின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 16 லட்சம் மட்டுமே என கூறப்படுகிறது.