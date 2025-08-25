இன்றிரவு இடி, மின்னலுடன் மழைக்கு வாய்ப்பு - இந்த 4 மாவட்டங்களுக்கு எச்சரிக்கை!

Tamil Nadu Rain Forecast: தமிழகத்தில் இன்றிரவு இந்த 4 தென் மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
தமிழகத்தை பொருத்தவரை நேற்று (ஆகஸ்ட் 24) ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே மழை பெய்துள்ளது. இந்நிலையில், வரும் ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதி வரையிலான வானிலை நிலவரத்தை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ளது.
நேற்று மதியம் 1 மணியில் இருந்து இன்று மதியம் 1 மணிவரை, மயிலாடுதுறை மாவட்டம் கொள்ளிடத்தில் 6 சென்டிமீட்டர் மழையும், கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சேத்தியாத்தோப்பு மற்றும் சிதம்பரம் பகுதியில் 5 சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவாகி உள்ளது.
இந்தச் சூழலில், சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று மதியம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, அடுத்த 48 மணிநேரத்தில் ஒரிசா - மேற்கு வங்காள கடலோரப்பகுதிகளுக்கு அப்பால் உள்ள வடமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக் கூடும் என குறிப்பிட்டுள்ளது.
இதன்மூலம், ஜூலை 25ஆம் தேதியான தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என கணிக்கப்பட்டது.
அதுமட்டுமின்றி வரும் ஜூலை 26ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதிவரை தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் மட்டும் லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதிவரை மழையை எதிர்பார்க்கலாம்.
மேலும், ஆகஸ்ட் 27, ஆகஸ்ட் 28 ஆகிய தேதிகளில் நீலகிரி மற்றும் கோவை மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று இரவு 7.19 மணிக்கு அதன் X பக்கத்தில் போட்ட பதிவில், "தமிழ்நாட்டின் மதுரை, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இன்றிரவு இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையை பொருத்தவரை இன்றும் நாளையும் வானம் மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.