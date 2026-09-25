/தோனியிடம் கற்றுக்கொண்ட கேப்டன்ஸி பாடம்... கப் அடித்த பின் மொயின் அலி சொல்லிய மேட்டர்!

கேப்டன்ஸி குறித்து தோனியிடம் இருந்து பல விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டதாக இங்கிலாந்து அணியின் மூத்த ஆல்-ரவுண்டர் மொயின் அலி தெரிவித்துள்ளார். அவர் கற்றுக்கொண்டவை குறித்து விரிவாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
சிஎஸ்கே அணி 2021, 2023 சீசன்களில் கோப்பையை வென்றபோது மொயின் அலி அந்த அணியில் முக்கிய வீரராக இருந்தார். தற்போது அவர் கரீபியன் பிரீமியர் லீக் கோப்பையை கேப்டனாக செயல்பட்டு வென்று காட்டி உள்ளார். அவரது கேப்டன்ஸிக்கு தோனியிடம் கற்றுக்கொண்ட பாடங்களும் ஒரு காரணம் என விவரித்துள்ளார்.
இங்கிலாந்து அணியின் மூத்த ஆல்-ரவுண்டர் மொயின் அலி 2021ஆம் ஆண்டு முதல் 2024ஆம் ஆண்டுவரை சிஎஸ்கே அணியில் விளையாடி வந்தார். சிஎஸ்கே 5 முறை கோப்பையை வென்றது. அதில் 2021, 2023 ஆகிய இரண்டு சீசன்களில் கோப்பையை வென்ற அணியில் மொயின் அலி இடம்பெற்றிருந்தார். அவர் தோனி கேப்டன்ஸியில் விளையாடியிருந்தார்.
இந்நிலையில், தற்போது கரீபியன் பிரீமியர் லீக் தொடரை மொயின் அலி தலைமையிலான Antigua & Barbuda Falcons அணி கோப்பையை வென்றது. அந்த வகையில், கேப்டன்ஸியில் பல விஷயங்களை தோனியிடம் இருந்து கற்றுக்கொண்டதாக மொயின் அலி யூ-ட்யூப் சேனல் ஒன்றுக்கு அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.
தோனியின் பிளானிங் குறித்து பேசிய மொயின் அலி, "சிஎஸ்கே அணியில் அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்கள் அதிகம் இருந்தனர், இளம் வீரர்களின் எண்ணிக்கை குறைவுதான். இது ஒரு சிறந்த கலவையாக அமைந்தது. அங்கு அதிகப்படியான கூட்டங்கள் நடத்தப்படாது. பேட்டிங் தொடர்பான ஆலோசனைகள் அனைத்தும் வலைப்பயிற்சியின் போதுதான் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பார் தோனி. மொத்த அணியும் பயிற்சியில் ஈடுபடும்போதுதான் பேட்டர்கள் தங்களுக்குள் பேசிக்கொள்ள வேண்டும் என்பது அவரின் நிலைப்பாடு. இது மிகவும் அர்த்தமுள்ளதாக இருந்தது. ஏனெனில் பயிற்சிக்கு பிறகு அறைக்கு திரும்பிய பின்னற் அதை கூர்ந்து கவனிக்கவோ, கவனம் செலுத்தவோ மாட்டார்கள்" என்றார்.
மேலும், "சிஎஸ்கே அணியில் குறைவான எண்ணிக்கையிலான சிறந்த வீரர்களை கொண்டிருந்தாலும், அவர்கள் அனைவரையும் ஒரே நோக்கத்தை நோக்கி ஒருங்கிணைப்பதன் முக்கியத்துவத்தை தோனியிடம் இருந்து கற்றுக்கொண்டேன். பொதுவாக டி20 போட்டிகளில் ஆறு பந்துவீச்சாளர்கள் இருப்பார்கள், அப்போது யார் பந்துவீச வேண்டும் என்பதை தீர்மானிப்பதை விட யார் பந்துவீசக்கூடாது என்பதே தீர்மானிப்பதே முக்கியம் என்பதை தோனியிடம் இருந்து நான் கற்றுக்கொண்டதாகும். இது கேப்டன்ஸி குறித்த எனது ஒட்டுமொத்த பார்வையையே மாற்றிவிட்டது" என்றார்.
குறிப்பிட்ட சூழல்களில் பந்துவீச முடியாத பந்துவீச்சாளர்களை அடையாளம் காண்பதன் மூலம் கேப்டனாக உங்களின் மீதான அழுத்தத்தை குறைக்க முடியும் என்றும்; அந்த மனநிலை, தவறு செய்துவிடுவோமோ என்ற அழுத்தத்தை போக்குகிறது என்றும் மொயின் அலி தான் கற்றுக்கொண்ட பாடத்தை விளக்கினார். மேலும் அவர், "வெவ்வேறு பந்துவீச்சாளர்களுக்கு ஏற்ற சூழல்களை அடையாளம் கண்டு திட்டங்களை எளிமையாக்கி, பின்னர் உங்கள் உள்ளுணர்வின்படி செயல்படலாம். இதில் தோனி வல்லவர்" என்றார்.