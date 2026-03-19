CSK பிளேயிங் 11 இதுதான்.. இம்பேக்ட் வீரர் தோனி? முழு விவரம்

CSK Predicted Playing XI For IPL 2026: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் உத்தேச பிளேயிங் 11 இங்கே.
CSK Predicted Playing XI For IPL 2026: 19 வது ஐபிஎல் சீசன் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கிறது. இந்த நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
கடந்த 2025 ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மிகவும் மோசமாக விளையாடியது. தொடரின் பாதியில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் வெளியேறி தோனி கேப்டன்சியில் சிறப்பாக விளையாடும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், முதல் அணியாக தொடரை விட்டு வெளியேறியது.
விளையாடிய 14 லீக் போட்டிகளில் 10 தோல்விகளை சந்தித்தது. இது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஒரு மோசமான சீசனாக அமைந்தது.
இதன் காரணமாக வரும் 2026 ஐபிஎல் தொடரில் வலுவான கம்பேக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி உறுதியாக உள்ளது.
இதற்காக நடந்து முடிந்த மினி ஏலத்தில் சிறந்த வீரர்களை டிரேட் செய்துள்ளனர். குறிப்பாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிடம் இருந்து சஞ்சு சாம்சனை வாங்கியது சிஎஸ்கே அணிக்கு பலத்தை அதிகப்படுத்தி உள்ளது.
அதேபோல், பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா உள்ளிட்ட புது முக வீரர்களை அணிக்குள் கொண்டு வந்துள்ளனர். ஆனால் பிளேயிங் 11ல் இடம் பெற வாய்ப்பிரிக்கும் வீரர்கள் யார் யார் என்ற சந்தேகம் தொடர்ந்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் முகமது கைஃப் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளேயிங் லெவன் மற்றும் இம்பேக்ட் வீரரை கணித்திருக்கிறார்.
முகமது கைஃப் கணித்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளேயிங் 11: சஞ்சு சாம்சன், ஆயுஷ் மகாத்ரே, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், உர்வில் பட்டேல், சிவம் தூபே, டேவால்ட் ப்ரெவிஸ் பிரசாந்த் வீர், எம்.எஸ். தோனி, நூர் அகமது, கலீல் அகமது, நாதன் எல்லிஸ். இம்பேக்ட் பிளேயர்: மேட் ஹென்றி.