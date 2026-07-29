/இந்திய அணிக்கு மீண்டும் ஷமி, புவனேஷ்வர், க்ருணால் பாண்டியா? எந்த தொடரில் கம்பேக் தெரியுமா?

நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர்களான முகமது ஷமி, புவனேஷ்வர் குமார் மற்றும் சுழற்பந்து வீச்சாளர் குர்ணால் பாண்டியா ஆகியோர் மீண்டும் இந்திய அணிக்கு திரும்ப உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. அவர்களை விளையாட வைக்க பிசிசிஐ முடிவு செய்துள்ளதாம். இந்த நிலையில், அவர்கள் எந்த தொடரில் இந்திய அணிக்கு திரும்புகிறார்கள் என்று இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பைக்கு இந்திய அணியை தயார் செய்யும் பணியில் இறங்கி உள்ளது பிசிசிஐ. இளம் பந்துவீச்சாளர்களை மட்டும் களமிறக்கத் திட்டமிட்டிருந்த பிசிசிஐ, இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் இளம் வீரர்கள் சோபிக்கத் தவறியதால், மீண்டும் அனுபவமிக்க சீனியர் பந்துவீச்சாளர்களை அணிக்குத் திரும்ப அழைக்க முடிவெடுத்துள்ளது.
தலைமைப் பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் இந்த முடிவுக்குக் கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்த போதிலும், பிசிசிஐ நிர்வாகிகள் சீனியர் வீரர்களை அணியில் சேர்க்க உறுதியாக உள்ளனர். அதன்படி புவனேஷ்வர் குமார், முகமது ஷமி மற்றும் க்ருணால் பாண்டியா ஆகிய மூவரும் மீண்டும் ஒருநாள் அணிக்குள் நுழைய உள்ளனர்.
வருகிற செப்டம்பர் 27 முதல் அக்டோபர் 3 வரை நடைபெறவுள்ள மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் இவர்கள் மூவரும் சேர்க்கப்பட உள்ளனர். அதே செப்டம்பர் 24 முதல் அக்டோபர் 1 வரை ஆசியன் கேம்ஸ் டி20 தொடர் நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், ஹர்ஷித் ராணா போன்ற முன்னணி வீரர்கள் பங்கேற்பதால், அவர்களால் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் தொடரில் விளையாட முடியாது.
இதைக் காரணம்காட்டி குர்நூர் பிரார், பிரின்ஸ் யாதவ், அசோக் சர்மா போன்ற இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்க கம்பீர் கோரிக்கை வைத்தார். ஆனால், இந்தக் கோரிக்கையை நிராகரித்த பிசிசிஐ, சீனியர்களான புவனேஷ்வர், ஷமி, க்ருணால் பாண்டியாவைச் சேர்த்து அவர்களின் திறமையை சோதிக்க முடிவெடுத்துள்ளது. இத்தொடரில் இவர்கள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினால், தொடர்ந்து வாய்ப்பளிக்கப்படும்.
2027 உலகக் கோப்பை நடைபெறவுள்ள தென்னாப்பிரிக்க மைதானங்களில் புவனேஷ்வர் குமார் மற்றும் முகமது ஷமியின் ஸ்விங் பந்துவீச்சு மிகப்பெரிய பலமாக இருக்கும். அதேபோல், க்ருணால் பாண்டியாவின் அதிரடி பேட்டிங்கும் அணிக்கு உதவும் என்பதால் பிசிசிஐ இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது. இதுமட்டுமின்றி, தற்போது தடுமாறி வரும் இந்திய டெஸ்ட் அணியை வலுப்படுத்தவும் புவனேஷ்வர் மற்றும் ஷமியை டெஸ்ட் போட்டிக்குத் திரும்ப அழைக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.