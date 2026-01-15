முகமது சிராஜை தேடி வந்த கேப்டன்ஸி பதவி... எந்த தொடரில் தெரியுமா?

Mohammed Siraj: இந்திய அணியின் முக்கிய வேகப்பந்துவீச்சாளரான முகமது சிராஜை, கேப்டன்ஸி பதவி தேடி வந்துள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் காணலாம்.
பொதுவாக பேட்டர்கள், விக்கெட் கீப்பர்கள், ஏன் ஆல்-ரவுண்டர்கள் கூட கேப்டனாக நியமிக்கப்படுவார்கள். ஆனால், பந்துவீச்சாளர் அதுவும் ஒரு வேகப்பந்துவீச்சாளர் கேப்டனாக நியமிக்கப்படுவது என்பது பாராட்டத்தக்க ஒன்றாகும். அந்த வகையில், முகமது சிராஜின் அனுபவத்தின் காரணமாக கேப்டன்ஸி பதவி அவரை தேடி வந்திருக்கிறது.
2017ஆம் ஆண்டில் இருந்து முகமது சிராஜ் இந்திய அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். ஐபிஎல் தொடரிலும் 2017ஆம் ஆண்டில்தான் அறிமுகமானார். 2015ஆம் ஆண்டில் இருந்து உள்நாட்டு தொடரில் ஹைதராபாத் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார்.
கடந்த 8 ஆண்டுகளில் இந்திய அணியின் முன்னணி வேகப்பந்துவீச்சாளராக முகமது சிராஜ் வளர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார். தற்போது டி20ஐ அணியில் இடம்பெறாவிட்டாலும் டெஸ்ட் மற்றும் ஓடிஐ ஸ்குவாடில் தொடர்ச்சியாக இடம்பிடித்து வருகிறார்.
முகமது சிராஜ் இதுவரை இந்திய அணிக்காக 45 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 139 விக்கெட்டையும், 49 ஓடிஐ போட்டிகளில் 75 விக்கெட்டையும், 16 டி20ஐ போட்டிகளில் 14 விக்கெட்டையும் கைப்பற்றியிருக்கிறார். ஐபிஎல் தொடரை பொருத்தவரை எஸ்ஆர்ஹெச், ஆர்சிபி மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகளுக்காக 108 போட்டிகளில் விளையாடி 109 விக்கெட்டை எடுத்துள்ளார்.
உள்நாட்டு தொடர்களை பொருத்தவரை, முதல்தர போட்டிகளில் 309 விக்கெட்டையும், லிஸ்ட் ஏ போட்டிகளில் 163 விக்கெட்டையும் எடுத்துள்ளார். சமீபத்தில் நடந்த விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் 3 போட்டிகளில் 7 விக்கெட்டையும், சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் 4 போட்டிகளில் 7 விக்கெட்டையும் கைப்பற்றி இருந்தார்.
31 வயதான முகமது சிராஜை தேடி தற்போது கேப்டன்ஸி பொறுப்பு வந்துள்ளது. அவரது 10 ஆண்டுகால உள்நாட்டு கிரிக்கெட் வாழ்வில் முகமது சிராஜிற்கு இது முக்கியமான வளர்ச்சியாகும். அதுவும் அவர் பெரிதும் விரும்பும் ரெட் பால் தொடரில் அவருக்கு கேப்டன்ஸி தேடி வந்துள்ளது.
2025-26 ஆண்டுக்கான ரஞ்சி கோப்பை தொடரின் இரண்டாம் கட்ட போட்டிகள் வரும் ஜன. 22ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது. இதில் ஹைதராபாத் அணிக்கு முகமது சிராஜ் கேப்டனாக செயல்பட இருக்கிறார். இதுவரை கேப்டனாக இருந்த திலக் வர்மா காயம் மற்றும் டி20 உலகக் கோப்பையை முன்னிட்டு ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகும் காரணத்தால் முகமது சிராஜ் கேப்டனாகப்பட்டுள்ளார்.
ஹைதராபாத் அணி இந்த சீசனில் டி பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த பிரிவில் மும்பை, ஜம்மு காஷ்மீர், சத்தீஸ்கர், ராஜஸ்தான், டெல்லி, ஹிமாச்சல் பிரதேசம், புதுச்சேரி என மொத்தம் 8 அணிகள் உள்ளன. இதில் அனைத்து அணிகளுக்கும் இன்னும் இரண்டு லீக் சுற்று போட்டிகளே உள்ளன. ஹைதராபாத் அணி வரும் 22ஆம் தேதி மும்பை அணி உடனும், 29ஆம் தேதி சத்தீஸ்கர் அணியுடனும் மோத உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஹைதராபாத் அணி தற்போது டி பிரிவில் 5வது இடத்தில் உள்ளது. மும்பை அணி முதலிடத்திலும், சத்தீஸ்கர் அணி 3வது இடத்திலும் உள்ளன. சிராஜ் தலைமையிலான ஹைதராபாத் அணி இரண்டு போட்டிகளிலும் வென்றால் மட்டுமே அடுத்து காலிறுதிச் சுற்றுக்கு செல்வதற்கான வாய்ப்பு உருவாகும்.