பர்ஸில் சாமி, மனைவி, குழந்தை,பெற்றோர் படங்களை வைக்கலாமா? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!

பலரும் தங்களது பர்ஸில் குடும்ப உறுப்பினர் படங்கள், தெய்வங்களின் படங்களை வைக்கின்றனர். இது சரிதானா அல்லது வைக்க கூடாதா என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி, நாம் பயன்படுத்தும் பர்ஸில் எந்தவொரு தெய்வத்தின் புகைப்படத்தையும் வைத்திருக்கக் கூடாது. இது பண வரவை தடுத்து, பொருளாதார சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும் என வாஸ்து நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
பர்ஸில் போன்றவற்றை நாம் தினமும் முறையாக சுத்தம் செய்வதில்லை; மேலும் அதை மேஜை, பை, பேண்ட் பாக்கெட் என பல அசுத்தமான இடங்களிலும் வைக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட நிலையில் புனிதமான சாமி படங்களை அதனுள் வைப்பது வாஸ்துப்படி தவறாகும்.
தெய்வங்களின் புகைப்படங்களை மட்டுமின்றி, உங்கள் பெற்றோர் அல்லது வாழ்க்கைத்துணை போன்ற குடும்ப உறுப்பினர்களின் புகைப்படங்களையும் பர்ஸில் வைக்க கூடாது என்று வாஸ்து நிபுணர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர்.
கிழிந்த பண நோட்டுகள், பழைய பில்கள், கடன் ரசீதுகள் மற்றும் கூர்மையான உலோக பொருட்கள் போன்ற எதிர்மறை ஆற்றலை ஈர்க்கும் பொருட்களை ஒருபோதும் பர்ஸில் வைத்திருக்கக் கூடாது.
உங்கள் பர்ஸ் எந்த நிறத்தில் இருக்கிறது என்பதும் முக்கியம். கருப்பு அல்லது நீல நிறத்திலான பர்ஸ்களை பயன்படுத்துவது வருமானத்தை பாதித்து, கடன் பிரச்சினையை ஏற்படுத்தும். உங்கள் ராசிக்கு ஏற்ற நிறத்தில் பர்ஸை பயன்படுத்துவதே சிறந்தது .
பண வரவை அதிகரிக்க சாமி படங்களுக்கு பதிலாக, மயில் இறகு, அரிசி போன்ற தானியங்கள் அல்லது ஸ்ரீயந்திரம் ஆகியவற்றை பர்ஸில் வைத்துக் கொள்வது நேர்மறை ஆற்றலையும் அதிர்ஷ்டத்தையும் தரும் என்று கூறப்படுகிறது.