சூரியன் - புதன் சேர்க்கையால் 4 ராசிக்காரர்களுக்கு பண மழை பெய்யும், வங்கி இருப்பு இரட்டிப்பாகும்

Budhaditya Yog 2026: மார்ச் மாதம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு சிறந்த மாதமாக இருக்கப் போகிறது. மார்ச் 7 ஆம் தேதி சூரியனும் புதனும் இணைகிறார்கள், இது சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். இந்த இணைவு நிதி ஆதாயங்கள், தொழில் வாய்ப்புகள் மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தைக் குறிக்கிறது.

ஜோதிடத்தின்படி, புதாதித்ய ராஜயோகம் மார்ச் 4, 2026 அன்று கும்ப ராசியில் உருவாகி உள்ளது. இந்த யோகம் மார்ச் 15 வரை நீடிக்கும், மேலும் இது நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இது சில ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி நன்மைகளைத் தரும்.
மிதுனம்: இந்த ராஜயோகம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். சிறந்த தொழில் வாய்ப்புகளைப் பெறலாம். மாணவர்களும் வெற்றி பெறுவார்கள். தேவையற்ற செயல்களில் நேரத்தை வீணாக்குவதைத் தவிர்க்கவும்.

சிம்மம்: இந்த நேரம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வத்தையும் செழிப்பையும் தரும். உங்கள் கடின உழைப்பு நிச்சயமாக பலனளிக்கும். தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மங்களகரமான பலன் கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில் ஆணவத்தைத் தவிர்க்கவும்.

துலாம்: துலாம் ராசிக்கு, புதாதித்ய ராஜயோகம் தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்பை உருவாக்கும். பதவி உயர்வு நிச்சயம், சம்பள உயர்வு விரைவில் கிடைக்கும். வணிக கூட்டாண்மைகள் நன்மை பயக்கும். நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தும்.

கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு திடீர் நிதி ஆதாயம் கிடைக்கலாம், வங்கி இருப்பு அதிகரிக்கும். குடும்பத்துடன் சுற்றுலா சென்று தரமான நேரத்தை செலவிடலாம். வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் அதிகரிக்கும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

