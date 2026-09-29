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ஓய்வூதியதாரர்களே அலர்ட்! ஆயுள் சான்றிதழ், வங்கிக் கணக்கு... இதை செய்யவில்லை என்றால் பென்ஷன் கிடைக்காது

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Sep 29, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 01:54 PM IST

EPS Pension News: EPFO மூலம் மாதா மாதம் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரரா நீங்கள்? ஆயுள் சான்றிதழ், வங்கிக் கணக்கு போன்ற சில குறிப்பிட்ட விஷயங்களை செய்யாமப் போனால் ஓய்வூதியம் நின்றுபோகலாம்.

EPFO Pensioners News: EPFO ஓய்வூதியதாரர்களைப் பொறுத்தவரை, உரிய நேரத்தில் 'வாழ்நாள் சான்றிதழை' (Life Certificate) சமர்ப்பிப்பது மட்டும் போதாது. ஓய்வூதியம் வரவு வைக்கப்படும் வங்கிக் கணக்கின் விவரங்களும் துல்லியமாகவும், தற்போதைய நிலையிலும் இருக்க வேண்டும். ஓய்வூதியதாரர் தனது வங்கியை மாற்றி பழைய கணக்கை மூடினாலோ அல்லது வங்கிக் கணக்கு விவரங்களைப் புதுப்பிக்கத் தவறினாலோ, ஓய்வூதியம் வழங்குவது நிறுத்தப்படலாம். வாழ்நாள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பதும், வங்கிக் கணக்கு விவரங்களைப் புதுப்பிப்பதும் இரண்டு வெவ்வேறு விஷயங்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.

Pensioners Bank Account Change1/10

வங்கிக் கணக்கை மாற்றுவதற்கு முன் என்ன செய்ய வேண்டும்?

EPFO -இன் கீழ் ஓய்வூதியம் பெறும் ஒரு ​​ஓய்வூதியதாரர் தனது வங்கிக் கணக்கை மாற்றும்போது, ​​புதிய கணக்கைத் தொடங்குவதைத் தாண்டி இன்னும் பல நடைமுறைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். முதலில் தற்போது ஓய்வூதியத்தை வழங்கும் வங்கி அல்லது கிளையிடம் புதிய கணக்கு விவரங்களை அளித்து, அதற்கான நடைமுறைகளை நிறைவு செய்ய வேண்டும்.

Pensioners Alert2/10

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மற்றொரு முக்கிய பணியும் உள்ளது. வங்கிக் கணக்கை மாற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் சம்பந்தப்பட்ட EPFO ​​அலுவலகத்திற்கும் இது குறித்துத் தெரிவிக்க வேண்டியிருக்கலாம். ஓய்வூதியப் பணப் பரிமாற்றப் பதிவுகளில் உள்ள வங்கிக் கணக்கும், ஓய்வூதியதாரர் பணத்தைப் பெற விரும்பும் கணக்கும் ஒன்றாக இருப்பதை உறுதி செய்வதே இதன் நோக்கமாகும்.

What will happen if Bank Account is closed3/10

பழைய வங்கிக் கணக்கு மூடப்பட்டால் என்ன நடக்கும்?

இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரரின் ஓய்வூதியம் பழைய வங்கிக் கணக்கு மூலமாகவே தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்பட்டு, பின்னர் அந்தக் கணக்கு மூடப்பட்டால், ஓய்வூதியத் தொகையை வரவு வைப்பதில் சிக்கல் ஏற்படலாம். ஓய்வூதியம் கிடைக்கவில்லை என்றால், EPFO ​​உங்கள் ஓய்வூதியத்தை நிறுத்திவிட்டது என்று அர்த்தமல்ல. பல சமயங்களில், ஓய்வூதியப் பரிமாற்றத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் குறிப்பிட்ட வங்கிக் கணக்கிலேயே சிக்கல் இருக்கலாம். 

Bank Account Details4/10

வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள்

ஆகையால், அத்தகைய சிக்கல்கள் ஏற்பட்டால், ஓய்வூதியதாரர் ஓய்வூதியத்தைக் கையாளும் வங்கிக் கிளையைத் தொடர்புகொண்டு, வங்கிக் கணக்கு விவரங்களைப் புதுப்பிக்கும் நடைமுறையை நிறைவு செய்ய வேண்டும்.

EPS Pension5/10

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்பட்டால் என்ன செய்வது?

வங்கி தொடர்பான சிக்கல்களால் ஓய்வூதியத் தொகை கணக்கைச் சென்றடையவில்லை என்றால், ஓய்வூதியதாரர் வங்கி அல்லது சம்பந்தப்பட்ட EPFO ​​அலுவலகத்திடம் பணம் செலுத்தும் நிலையை (payment status) சரிபார்க்க வேண்டும். மேலும், நிறுத்திவைக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் தொகையின் அளவு மற்றும் நிலுவையில் உள்ள தொகைகள் ஏதேனும் உள்ளனவா என்பதையும் அவர்கள் உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.

Changes in Bank Account6/10

வங்கிக் கணக்கில் மாற்றங்கள்

EPFO விதிமுறைகளின்படி, வங்கிக் கணக்கில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் போதெல்லாம் வங்கி மற்றும் ஓய்வூதியப் பதிவுகளைத் துல்லியமாகப் புதுப்பித்து வைத்திருப்பது அவசியமாகும். கணக்கு விவரங்கள் தவறாக இருந்தால், ஓய்வூதியதாரர் வங்கியைத் தொடர்புகொள்ள வேண்டும்.

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வாழ்நாள் சான்றிதழ் மற்றும் வங்கிக் கணக்கு விவரப் புதுப்பிப்பு: இவை இரண்டும் ஒன்றல்ல

இது குறித்து ஒரு பொதுவான தவறான புரிதல் உள்ளது. ஓய்வூதியர் உயிருடன் இருப்பதையும், தொடர்ந்து ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதியுடையவர் என்பதையும் 'வாழ்நாள் சான்றிதழ்' (Life Certificate) உறுதிப்படுத்துகிறது. இதற்கு மாறாக, வங்கிக் கணக்கைப் புதுப்பித்தல் என்பது ஓய்வூதியத் தொகை வரவு வைக்கப்பட வேண்டிய குறிப்பிட்ட வங்கிக் கணக்குடன் தொடர்புடையது. அதாவது ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பது தானாகவே வங்கிக் கணக்கு விவரங்களைப் புதுப்பிக்காது. ஓய்வூதியதாரர் தனது வங்கியை மாற்றியிருந்தால், வங்கிக் கணக்கு விவரங்களை மாற்றுவதற்கான நடைமுறைகளைத் தனியாக மேற்கொள்ள வேண்டும்.

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ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்காவிட்டால் என்ன நடக்கும்?

குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் வாழ்நாள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கத் தவறினால், அது ஓய்வூதியப் பணப் பரிமாற்றத்தைப் பாதிக்கலாம். தேவையான சான்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, ஓய்வூதியதாரரின் தகுதி சரிபார்க்கப்படும் வரை பணம் வழங்குவது நிறுத்தப்படலாம்.

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EPFO ஓய்வூதியர்களுக்கான சரிபார்ப்புப் பட்டியல்

ஓய்வூதியம் தடையின்றி கிடைக்க பின்வருவனவற்றைச் சரிபார்க்க வேண்டும்: ஆயுள் சான்றிதழை ஆண்டுக்கு 1 முறை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஓய்வூதியம் டெபாசிட் செய்யப்படும் வங்கி விவரங்களின் புதுப்பிப்பு. புதிய வங்கியாக இருந்தால், புதிய வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் வங்கியின் பதிவேடுகளில் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளனவா என்பதை சரிபார்க்க வேண்டும். தேவைப்பட்டால், இந்த மாற்றம் குறித்த விவரங்கள் EPFO ​​அலுவலகத்திற்குத் தெரிவிக்கப்பட்ட வேண்டும். நிலுவையில் உள்ள ஓய்வூதியத் தொகைகள் ஏதேனும் இருந்தால், அதையும் தெரிவிக்க வேண்டும்.

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குடும்ப ஓய்வூதியம்

குடும்பத்தில் EPFO ​​ஓய்வூதியர் ஒருவர் இருந்தால், அவர்களின் PPO (ஓய்வூதியக் கட்டளை எண்), வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள், ஓய்வூதியம் தொடர்பான ஆவணங்கள் மற்றும் வாழ்நாள் சான்றிதழ் தகவல்களைப் பாதுகாப்பாகவும் தற்போதைய நிலையிலும் வைத்திருப்பது மிக முக்கியம். குடும்ப உறுப்பினர்கள் குடும்ப ஓய்வூதியத்தை சிக்கலின்றி பெற இது உதவும். வங்கிக் கணக்கை மாற்றிய பிறகு, ஓய்வூதியம் தொடர்பான பதிவுகள் அதற்கேற்ப புதுப்பிக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதே மிக முக்கியமான நடவடிக்கையாகும். தவறான கணக்கிற்குப் பணம் அனுப்பப்படுதல் அல்லது பணம் செலுத்துவதில் தோல்வி போன்ற சிக்கல்களைத் தவிர்க்க இது உதவுகிறது.

TAGS:
Eps Pension
EPFO
pensioners

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