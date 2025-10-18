தீபாவளி ராசிபலன்: அரசாளப்போகும் 5 ராசிகள் இவைதான்.... தீபாவளி முதல் வாழ்வில் உச்சம், லாபம்

Diwali 2025 Rasi palan: இந்த தீபாவளியில் பல ராஜயோகங்கள் உருவாகவுள்ளன. இவற்றால் 5 ராசிகளின் வாழ்க்கையே மாறப்போகின்றது. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Lucky Zodiac Signs Diwali 2025: 71 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 2025 இல் முதல் முறையாக ஒன்றாக நிகழும் கிரக சேர்க்கைகளும், இதனால் அமையும் யோகங்களும் அனைத்து ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். சில ராசிகளுக்கு மிக அதிக நன்மைகள் கிடைக்கும். அவற்றை பற்றி இங்கே காணலாம்.
அக்டோபர் 20 ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படவுள்ளது. 2025 ஆம் ஆண்டு அமாவாசை நாளில், 71 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பல நல்ல கிரகங்களின் அரிய சேர்க்கை நிகழும்.
இந்த ஆண்டு தீபாவளியில் ஹன்ஸ ராஜ்யோகம், புதாதித்ய யோகம், ஆதித்ய மங்கள யோகம் மற்றும் கலாநிதி யோகம் ஆகியவற்றின் அரிய சங்கமம் ஏற்படும் என ஜோதிடர்கள் கணித்துள்ளனர். ஆகையால், இந்த ஆண்டின் தீபாவளி ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கவுள்ளது.
இந்த தீபாவளியில், வியாழன் அதன் உச்ச ராசியான கடகத்தில் இருக்கும். சூரியன் மற்றும் புதன் இணைவது புதாதித்ய யோகத்தை உருவாக்கும். இதற்கிடையில், செவ்வாய் மற்றும் சூரியனின் சேர்க்கை ஆதித்ய மங்கள யோகத்தையும், சந்திரன் மற்றும் சுக்கிரனின் சேர்க்கை கலாநிதி யோகத்தையும் உருவாக்கும். சர்வார்த்த சித்தி யோகமும் இந்த நாளில் உருவாகிறது.
1954 க்குப் பிறகு 2025 இல் முதல் முறையாக ஒன்றாக நிகழும் இந்த கிரக சேர்க்கைகளும், இதனால் அமையும் யோகங்களும் அனைத்து ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். எனினும், சில ராசிகளின் அதிர்ஷ்டம் அதிகமாக பிரகாசிக்கும். அவர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி பொங்கும். அந்த அதிஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் தன்னம்பிக்கை மூலம் வெற்றி கிடைக்கும். இந்த தீபாவளி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். உங்கள் ஏழாவது வீட்டில் புதாதித்ய மற்றும் ஆதித்ய மங்கல யோகம் உருவாகி, பணியிடத்தில் வெற்றியைக் கொண்டுவரும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நிகழும். நம்பிக்கையுடனும் ஞானத்துடனும் நீங்கள் முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். இந்த நேரத்தில் செய்யப்படும் புதிய தொடக்கங்கள் உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். குடும்பத்தில் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.
மிதுனம்: இந்த தீபாவளி மிதுன ராசிக்காரர்கள் மீது செல்வ மழை பொழியும். உங்கள் நான்காவது வீட்டில் சந்திரனும் சுக்கிரனும் இணைவது நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்பைக் கொண்டுவருகிறது. சொத்து அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். உங்கள் பணிகள் அனைத்தும் வெற்றிபெறும். இந்த நேரத்தில் அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும். குடும்பத்தில் நல்லிணக்கமும் அன்பும் அதிகரிக்கும். நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகளும் நிறைவடையும்.
கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் சிறப்பு ஆசிகள் கிடைக்கும். இந்த ராசியில் ஹன்ஸ ராஜயோகம் உருவாகுவது தொழில் முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும். பதவி, கௌரவம் மற்றும் வெற்றிக்கான பல வாய்ப்புகளை நீங்கள் பெறுவீர்கள். கூடுதலாக, செல்வமும் செழிப்பும் அதிகரிக்கும். அரசாங்க வேலைகளில் உள்ளவர்கள், கல்வி கற்கும் மாணவர்கள் ஆகியோருக்கு இந்த நேரம் ஒரு பொற்காலமாக இருக்கலாம்.
கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு காலநிதி யோகம் மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். சந்திரன் மற்றும் சுக்கிரனின் சேர்க்கை படைப்பு முயற்சிகளில் வெற்றியைத் தரும். கலை, ஊடகம், எழுத்து அல்லது இசைத் துறைகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு சிறந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். இதற்கிடையில், அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு பதவி உயர்வும் ஊதிய உயர்வும் கிடைக்கும். சமுதாயத்தில் கௌரவம் அதிகரிக்கும்.
மகரம்: இந்த தீபாவளி மகர ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும். அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு புதிய வீடு, கடை அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. கூடுதலாக, ஆன்மீக பணிகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்ள நீங்கள் உத்வேகம் பெறுவீர்கள். சமூகத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும், மேலும் குடும்பத்தில் சூழ்நிலை இனிமையாக இருக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.