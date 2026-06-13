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தோனி - கம்பீர் காம்போ.. பிசிசிஐ போடும் மெகா திட்டம்! இந்திய அணியில் புதிய திருப்பம்

Written ByR Balaji
Published: Jun 13, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:46 PM IST

2027 ஒருநாள் உலகக்கோப்பையை குறிவைத்து இந்திய அணிக்கு சிறப்பு ஆலோசகரை நியமிக்க பிசிசிஐ திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், எம்.எஸ். தோனியை மென்டராக அணுகியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

 

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கடந்த இரண்டு டி20 உலகக்கோப்பைகளை வென்ற இந்திய அணிக்கு, 2011-க்கு பிறகு ஒருநாள் உலகக்கோப்பையை வெல்ல முடியாதது பெரும் குறையாகவே உள்ளது. இந்த சூழலில், அடுத்த ஆண்டு அக்டோபர் 4 முதல் தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே, நமீபியா மைதானங்களில் நடக்கவுள்ள ஒருநாள் உலகக்கோப்பையை கைப்பற்ற பிசிசிஐ இப்போதே ரகசிய திட்டங்களை வகுக்க தொடங்கியுள்ளது.

 

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தென்னாப்பிரிக்காவின் கால நிலையும், வேகப்பந்து வீச்சுக்கு சாதகமான ஆடுகளங்களும் இந்திய அணிக்கு எப்போதும் சவாலானவை. மேலும், 2027 தொடரில் ரோஹித், விராட் கோலியை தவிர பெரும்பாலானோர் இளம் வீரர்களாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த இக்கட்டான சூழலில் அணிக்கு வழிகாட்ட ஒரு 'சிறப்பு ஆலோசகர்' அதாவது Mentor-ஐ நியமிக்க பிசிசிஐ முடிவு செய்துள்ளது.

 

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இந்த பொறுப்பிற்காக இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் முதலில் அணுகியது 1983- உலகக்கோப்பை நாயகன் கபில் தேவைத்தான். ஆனால், தனது தற்போதைய உடல்நிலையை காரணம் காட்டி, இந்த ஆலோசகர் பதவியை ஏற்க கபில் தேவ் மறுத்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.
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கபில் தேவ் மறுத்ததைத் தொடர்ந்து, பிசிசிஐ-யின் பார்வை இப்போது எம்.எஸ்.தோனி மீது திரும்பியுள்ளதாக தெரிகிறது. 2007-ல் தென்னாப்பிரிக்க மண்ணில் இளம் படையை வைத்து டி20 உலகக்கோப்பையை வென்ற தோனியின் அசாத்திய அனுபவம், 2027-ல் களம் காணும் இளம் வீரர்களுக்கு மிகப்பெரிய உத்வேகமாகவும், பலமாகவும் இருக்கும் என பிசிசிஐ நம்புகிறது.

 

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இதுகுறித்து பேசியுள்ள பிசிசிஐ நிர்வாகி, "தோனியிடம் இதுபற்றி பேசியுள்ளோம். அவரது முடிவை நாங்கள் முழுமையாக மதிப்போம். எந்த கட்டாயமும் இல்லை. அவர் சம்மதிக்காத பட்சத்தில் வேறு ஒரு சீனியர் வீரரை அணுகுவோம்" எனக் கூறியுள்ளார். ஐபிஎல் ஓய்வுக்கு பிறகு தோனி இந்த உலகக்கோப்பை புராஜெக்ட்டில் இணைவதில் எந்த சட்ட சிக்கலும் இருக்காது என்பதால், அவர் சம்மதிக்கவே அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.

 

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தோனி சம்மதித்தால், அவர் 2027 உலகக்கோப்பை தொடருக்கு மட்டுமே ஆலோசகராக செயல்படுவார். அவர் மென்டராக இருந்து இந்தியா கோப்பை வென்றால், அது 2011ல் அவர் கேப்டனாக வென்ற வரலாற்று தருணத்திற்கு இணையான கொண்டாட்டமாக மாறும். தோனியின் வருகை இந்திய கிரிக்கெட்டின் தலைவிதியையே மாற்றலாம். 

 

TAGS:
India Cricket News
MS Dhoni

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