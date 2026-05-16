தோனி விளையாடப்போகும் போட்டி இதுதான்.. குஷியில் CSK ரசிகர்கள்!

Written ByR BalajiUpdated byR Balaji
Published: May 16, 2026, 07:33 PM IST|Updated: May 16, 2026, 07:33 PM IST

CSK vs SRH MS Dhoni Comeback Update: காயம் காரணமாக 2026 தொடரில் இதுவரை விளையாடாமல் இருந்த எம்.எஸ்.தோனி, பிளே-ஆஃப் நெருக்கடியில் உள்ள சிஎஸ்கே அணிக்காக மே 18 சன்ரைசர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் களம் இறங்க வாய்ப்புள்ளதாக அஸ்வின் தெரிவித்துள்ளார். 

 

2026 ஐபிஎல் தொடர் தொடங்கியது முதலே, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரசிகர்களின் மனதில் இருந்த ஒரே கேள்வி "தோனி எப்போது விளையாடுவார்?" என்பதுதான். தொடர் ஆரம்பிப்பதற்கு ஒரு நாளுக்கு முன்பு கணுக்காலில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக, முதல் இரண்டு வார ஆட்டங்களில் இருந்து அவர் விலகுவதாகச் சென்னை அணி நிர்வாகம் அறிவித்திருந்தது.

 

ஆனால், சிஎஸ்கே இதுவரை 12 லீக் போட்டிகளில் விளையாடி முடித்துவிட்ட நிலையிலும், தோனி இன்னும் நடப்புத் தொடரில் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடவில்லை.

 

தோனி, கடந்த சில போட்டிகளுக்கு முன்பாகவே காயத்தில் இருந்து மீண்டு, ஃபிட்னஸை எட்டிவிட்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனாலும், அணியின் வின்னிங் காம்பினேஷனைக் கலைக்கக் கூடாது என்பதற்காகவும், சரியான தருணத்திற்காகவுமே அவர் ப்ளேயிங் லெவனில் வராமல் காத்திருந்தார் என்று கூறப்பட்டது.

 

தற்போது சென்னை அணிக்கு ப்ளே-ஆஃப் சுற்றுக்குச் செல்ல வேண்டும் என்றால், எஞ்சியிருக்கும் இரண்டு போட்டிகளிலும் மிகப்பெரிய ரன் ரேட் வித்தியாசத்தில் வென்றாக வேண்டும் என்ற இக்கட்டான, சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது.

 

இந்த நிலையில், மே 18 ஆம் தேதி சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக நடக்கவிருக்கும் அடுத்த போட்டியில் எம்.எஸ்.தோனி நிச்சயம் களம் காண்பார் என்ற நம்பிக்கையான தகவலை முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் பகிர்ந்துள்ளார்.

 

இதுகுறித்து அஸ்வின் பேசுகையில், "எனக்குக் கிடைத்த தகவலின்படி, தோனி மூன்று போட்டிகளுக்கு முன்பாகவே முழு உடற்தகுதியுடன் விளையாடத் தயாராகிவிட்டார். அதனால், ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான இந்த முக்கியமான ஆட்டத்தில், சிஎஸ்கேவின் பினிஷர் கவலையைத் தீர்க்க அவர் களம் இறங்குவதற்குப் பிரகாசமான வாய்ப்புகள் உள்ளன" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

குதிரையை காவு வாங்கிய கிளாண்டர்ஸ் தொற்று; மனிதர்களையும் பாதிக்கும்- அறிகுறிகள் என்ன?

