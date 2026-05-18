தோனி ஓய்வு பெறுகிறாரா? ஏன் விளையாடவில்லை? ருதுராஜ் சொன்ன அந்த ரகசியம்!

Written ByR BalajiUpdated byR Balaji
Published: May 18, 2026, 08:06 PM IST|Updated: May 18, 2026, 08:07 PM IST

இன்றைய ஹைதராபாத் போட்டியில் தோனி பங்கேற்காத நிலையில், அவர் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான அடுத்த போட்டியில் விளையாட வாய்ப்புள்ளதாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கூறி உள்ளார். 

 

1/6

சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் எம்.எஸ். தோனி விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அவர் பிளேயிங் 11ல் இல்லை. இந்த நிலையில், அவர் எந்த போட்டியில் விளையாடுவார் என்பது குறித்து கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அப்டேட் கொடுத்துள்ளார். 

 

2/6

ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான இன்றைய வாழ்வா சாவா போட்டியில் டாஸ் வென்ற சிஎஸ்கே கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தார். சேப்பாக்கம் பிட்ச் தற்போதைய சூழலில் பேட்டிங்கிற்கு சாதகமாக இருக்கும் என்பதால் இந்த முடிவை எடுத்ததாகக் கூறினார்.

 

3/6

"இன்றைய போட்டியில் தோனி விளையாடுவாரா, ஓய்வு முடிவை அறிவிப்பாரா?" என்று ரசிகர்கள் காத்திருந்த நிலையில், தோனி இன்றைய பிளேயிங் லெவனில் இல்லை என்ற செய்தி ரசிகர்களுக்குப் பேரிடியாக இறங்கியது. 

 

4/6

தோனி குறித்துப் பேசிய ருதுராஜ், "தோனி இப்போதைக்கு நம்ம கூடத்தான் (டிரெஸ்ஸிங் ரூமில்) இருக்கார். ஆனால், துரதிர்ஷ்டவசமாக இன்றைய போட்டியில் விளையாடும் அளவிற்கு அவர் முழு உடற்தகுதியுடன் இல்லை" என்று ஓப்பனாக உடைத்துப் பேசினார்.

 

5/6

தொடர்ந்து பேசிய ருதுராஜ் "இன்றைய போட்டியில் நாங்கள் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவோம் என நம்புகிறேன். அப்படி ஜெயித்தால், அடுத்த கடைசி போட்டியில் என்ன நடக்கும் என்று உங்களுக்கே தெரியும் (தோனி மீண்டு வரலாம்)" என தெரிவித்து ரசிகர்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்துள்ளார். 

 

6/6

மேலும் பிளேயிங் 11 அப்டேட் கூறித்து பேசிய ருதுராஜ், "எங்களுக்குள் எந்த அழுத்தமும் இல்லை. கண்டிஷனை புரிந்து சிம்பிளாக விளையாடப் போகிறோம்" என்று கூறிய ருதுராஜ், இன்றைய அணியில் குர்ஜப்னீத் சிங்கிற்குப் பதிலாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் சுழற்பந்து வீச்சாளர் அகீல் ஹொசைன் (Akeal Hosein) உள்ளே வந்திருப்பதாகக் கூறி முடித்தார்.

 

Tags:
MS Dhoni
CSK Vs SRH
Ruturaj Gaikwad
IPL

