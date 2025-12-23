தோனி டூ கம்பீர்: ஐபிஎல்லில் ஒரு சதம் கூட அடிக்காமல் அதிக ரன்கள் குவித்த 5 வீரர்கள்!

IPL Players Score Most Runs Without A Century: ஐபிஎல்லில் ஒரு சதம் கூட அடிக்காமல் அதிக ரன்களை குவித்த 5 வீரர்கள் யார் யார்? என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
எம்.எஸ். தோனி (MS Dhoni): சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனி ஐபிஎல்லில் 278 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார். ஆனால் அவர் ஒரு சதம் கூட அடித்தது கடையாது. காரணம் அவர் ஒரு ஃபினிஷராக செயல்பட்டு வருவதே. அவர் மொத்தமாக 5,439 ரன்கள் குவித்துள்ளார்.
ராயின் உத்தப்பா (Robin Uthappa): கேகேஆர் ஆணிக்காக அதிகம் விளையாடிய ராயின் உத்தப்பா 205 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார். டாப் ஆர்டரில் களமிறங்கும் இவர் ஒரு சதம் கூட அடித்தது கிடையாது. இவர் 4952 ரன்கள் அடித்துள்ளார்.
தினேஷ் கார்த்திக் (Dinesh Karthick): கேகேஆர், ஆர்சிபி உள்ளிட்ட ஐபிஎல் அணிகளில் விளையாடிய தினேஷ் கார்த்திக் 257 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார். மிடில் ஆர்டரில் களமிறங்கும் இவர் ஒரு சதம் கூட அடித்தது இல்லை. இவர் 4842 ரன்கள் அடித்துள்ளார். தினேஷ் கார்த்திக்கின் அதிகபட்ச ஸ்கோர் 97 ஆகும்.
ஃபாஃப் டு பிளெசிஸ் (Faf du Plessis): ஆர்சிபி, சிஎஸ்கே, டெல்லி உள்ளிட்ட ஐபிஎல் அணிகளில் பயணித்த அவர், ஒரு சதம் கூட அடித்தது இல்லை. அவர் 154 போட்டிகளில் விளையாடி 4773 ரன்கள் குவித்தார்.
கவுதம் கம்பீர் (Gautam Gambhir): கேகேஆர் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் கவுதம் கம்பீர் 154 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார். டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேனான இவர் ஒரு சதம் கூட அடித்தது கிடையாது. அவர் 154 போட்டிகளில் 4217 ரன்கள் அடித்திருக்கிறார்.
19வது ஐபிஎல் சீசன் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல், மே மாதங்களில் நடைக்க இருக்கிறது. சமீபத்தில் 2026 ஐபிஎல்லுக்கான மினி ஏலம் நடந்து முடிந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.