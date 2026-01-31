English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • எம்.எஸ்.தோனி To ரோகித் சர்மா: டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற கேப்டன்கள் யார் யார்?

எம்.எஸ்.தோனி To ரோகித் சர்மா: டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற கேப்டன்கள் யார் யார்?

Captains Who Have Won The T20 World Cup: டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நெருங்கி வரும் நிலையில், இதுவரை இத்தொடரை வென்ற கேப்டன்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

 
1 /8

இந்தியா - எம்.எஸ். தோனி (2007): கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்திய அணி எம்.எஸ். தோனி தலைமையில் விளையாடியது. இத்தொடரில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இறுதி போட்டியில் வென்று தோனி தலைமையில் இந்திய அணி கோப்பையை வென்றது.   

2 /8

பாகிஸ்தான் - யூனிஸ் கான் (2009): கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பையை பாகிஸ்தான் அணி யூனிஸ் கான் தலைமையில் வென்றது.   

3 /8

இங்கிலாந்து - பால் கோலிங்வுட் (2010); கடந்த 2010ஆம் ஆண்டில் மேற்கிந்திய தீவுகளில் நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை இங்கிலாந்து அணி பால் கோலிங்வுட் தலைமையில் வென்றது.   

4 /8

மேற்கிந்திய தீவுகள் - டேரன் சமி (2012 & 2016): வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி டி20 உலகக் கோப்பையை 2012 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டில் வென்றது. அந்த இரண்டு ஆண்டுகளிலுமே டேரன் சமி தலைமையில்தான் வென்றது.   

5 /8

இலங்கை - லசித் மலிங்கா (2014): கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு இலங்கையில் நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பையை இலங்கை அணி லசித் மலிங்கா தலைமையில் வென்றது.   

6 /8

ஆஸ்திரேலியா - ஆரோன் ஃபின்ச் (2021): கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை ஆஸ்திரேலியா அணி வென்றது. அந்த அணி அரோன் ஃபின்ச் தலைமையில் அதனை கைப்பற்றியது.   

7 /8

இங்கிலாந்து - ஜோஸ் பட்லர் (2022): கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பையை இங்கிலாந்து அணி ஜோஸ் பட்லர் தலைமையில் வென்றது. இதன் மூலம் அந்த அணி இரண்டாவது முறையாக கைப்பற்றியது.   

8 /8

இந்தியா - ரோகித் சர்மா (2024): கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை இந்திய அணி ரோகித் சர்மா தலைமையில் வென்றது. இறுதி போட்டியில் இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகள் ஒரு பரபரப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது.   

T20 World Cup MS Dhoni Rohit Sharma Cricket

Next Gallery

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: முதலமைச்சர் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்