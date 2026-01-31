எம்.எஸ்.தோனி To ரோகித் சர்மா: டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற கேப்டன்கள் யார் யார்?

Captains Who Have Won The T20 World Cup: டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நெருங்கி வரும் நிலையில், இதுவரை இத்தொடரை வென்ற கேப்டன்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
இந்தியா - எம்.எஸ். தோனி (2007): கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்திய அணி எம்.எஸ். தோனி தலைமையில் விளையாடியது. இத்தொடரில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இறுதி போட்டியில் வென்று தோனி தலைமையில் இந்திய அணி கோப்பையை வென்றது.
பாகிஸ்தான் - யூனிஸ் கான் (2009): கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பையை பாகிஸ்தான் அணி யூனிஸ் கான் தலைமையில் வென்றது.
இங்கிலாந்து - பால் கோலிங்வுட் (2010); கடந்த 2010ஆம் ஆண்டில் மேற்கிந்திய தீவுகளில் நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை இங்கிலாந்து அணி பால் கோலிங்வுட் தலைமையில் வென்றது.
மேற்கிந்திய தீவுகள் - டேரன் சமி (2012 & 2016): வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி டி20 உலகக் கோப்பையை 2012 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டில் வென்றது. அந்த இரண்டு ஆண்டுகளிலுமே டேரன் சமி தலைமையில்தான் வென்றது.
இலங்கை - லசித் மலிங்கா (2014): கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு இலங்கையில் நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பையை இலங்கை அணி லசித் மலிங்கா தலைமையில் வென்றது.
ஆஸ்திரேலியா - ஆரோன் ஃபின்ச் (2021): கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை ஆஸ்திரேலியா அணி வென்றது. அந்த அணி அரோன் ஃபின்ச் தலைமையில் அதனை கைப்பற்றியது.
இங்கிலாந்து - ஜோஸ் பட்லர் (2022): கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பையை இங்கிலாந்து அணி ஜோஸ் பட்லர் தலைமையில் வென்றது. இதன் மூலம் அந்த அணி இரண்டாவது முறையாக கைப்பற்றியது.
இந்தியா - ரோகித் சர்மா (2024): கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை இந்திய அணி ரோகித் சர்மா தலைமையில் வென்றது. இறுதி போட்டியில் இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகள் ஒரு பரபரப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது.